【叡啓大学】世界10カ国から23名が新たに入学 2025年度叡啓大学秋季入学式、９月29日（月）開催
叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2025年９月29日（月）、2025年度叡啓大学秋季入学式を挙行いたします。昨年に続き、10カ国から定員数を超える23名の学生がソーシャルシステムデザイン学部に入学します。
10カ国：インドネシア共和国、ウガンダ共和国、コロンビア共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦共和国、メキシコ合衆国
１ 入学式（秋入学）概要
日 時：2025年９月29日（月）10:00～10:30
場 所：叡啓大学15階（広島市中区幟町１-５）
出席者：2025年秋入学者 23名
登壇者：新１年生 YOON EI PHYUさん（ミャンマー連邦共和国）新入生代表スピーチ
新２年生 KUBE Yolah Casseldahさん（ボツワナ）在学生代表スピーチ
次 第：
１. 開式
２. 開式のあいさつ
３. 入学許可
４. 新入生代表あいさつ
５. 学⾧あいさつ
６.祝電披露
７. 在学生代表あいさつ
８.教職員紹介
９.閉式
２ 国際学生（交換留学生含む）の出身国：33カ国 (10/1予定)
アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、オランダ、ガーナ、カナダ、韓国、コロンビア、コンゴ、ザンビア、シンガポール、スロバキア、セネガル、タンザニア、チェコ、ドイツ、ナイジェリア、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボツワナ、ミャンマー、メキシコ、リベリア
