【叡啓大学】世界10カ国から23名が新たに入学　2025年度叡啓大学秋季入学式、９月29日（月）開催

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2025年９月29日（月）、2025年度叡啓大学秋季入学式を挙行いたします。昨年に続き、10カ国から定員数を超える23名の学生がソーシャルシステムデザイン学部に入学します。

10カ国：インドネシア共和国、ウガンダ共和国、コロンビア共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦共和国、メキシコ合衆国

報道関係者の皆様には、ぜひ取材いただきたく、心よりお待ちしております。

１ 入学式（秋入学）概要

日 時：2025年９月29日（月）10:00～10:30

場 所：叡啓大学15階（広島市中区幟町１-５）

出席者：2025年秋入学者 23名

登壇者：新１年生 YOON EI PHYUさん（ミャンマー連邦共和国）新入生代表スピーチ

新２年生 KUBE Yolah Casseldahさん（ボツワナ）在学生代表スピーチ

次 第：

１. 開式

２. 開式のあいさつ

３. 入学許可

４. 新入生代表あいさつ

５. 学⾧あいさつ

６.祝電披露

７. 在学生代表あいさつ

８.教職員紹介

９.閉式

２ 国際学生（交換留学生含む）の出身国：33カ国 (10/1予定)

アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、オランダ、ガーナ、カナダ、韓国、コロンビア、コンゴ、ザンビア、シンガポール、スロバキア、セネガル、タンザニア、チェコ、ドイツ、ナイジェリア、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボツワナ、ミャンマー、メキシコ、リベリア

