アイネック、熊本県八代市より市有施設の照明設備LED化調査業務を受託　九州事業を加速

株式会社アイネックはこのほど、八代電設研究会と協業し、熊本県八代市より市有施設（290施設）を対象とした「照明設備LED化調査業務委託」を受託いたしました。地域に根ざした協力体制のもとで本業務を推進してまいります。

本件は、八代市が掲げる「ゼロカーボン八代推進計画」の一環として実施される省エネルギー対策事業です。八代市は2022年に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指しています。その取組の一つとして、2030年までの公共施設におけるLED化を検討しており、当社は詳細調査、更新計画の策定、費用算定、省エネルギー効果の試算を行い、調査結果を八代市へ提出いたします。

当社は複数施設を一括して調査・計画できる体制を強みとし、効率的な整備やコスト削減に寄与します。地元企業との協力により、精緻な費用算定を行うとともに、地域経済の活性化にも貢献いたします。

当社は、今年3月には福岡市に九州支店を開設しており、今回の受託を契機に九州地域での事業展開をさらに加速させます。今後はLED化に加え、太陽光発電や避難所のレジリエンス強化など、ゼロカーボン実現に向けた幅広い提案も行ってまいります。