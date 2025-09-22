株式会社小沢精密工業、ニワカソフト株式会社のCFRP（カーボン）事業部を譲受

株式会社小沢精密工業

株式会社小沢精密工業（本社：静岡県浜松市、代表取締役：小澤大祐）は、2025年10月1日付でニワカソフト株式会社（所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役：古賀聡）のCFRP（カーボン）事業部を譲受いたしましたのでお知らせいたします。

CFRP（カーボン）事業部について

ニワカソフト株式会社のCFRP（カーボン）事業部は、ネットで簡単に注文できるCFRP（カーボン）のオーダーメイド加工サービス「カーボンラボ.jp（https://cfrp-japan.com/）」を運営。海外提携工場による製作により、高品質かつ低価格なカーボン加工を実現する独自のサービスを展開し、多くのお客様にご利用いただいております。

譲受の目的と今後の展望

当社が有する金属の精密加工技術や無人運転が可能な最新の自動化設備と、CFRP事業のプラットフォームや新たな商流を融合させ、より高品質な製品・サービスをより短納期でお客様にご提供することで、新たな付加価値の創出、事業領域の更なる拡大を目指してまいります。

お客様への影響について

【小沢精密工業】浜松の地で認められた技術と品質【カーボンラボ.jp】板材からパイプまで幅広く対応

今回の事業譲受に伴い、ご契約条件、サービス内容、サポート窓口については変更ございません。

従来通り安心してご利用いただけますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

事業譲渡に伴う事務手続きについては添付pdfドキュメントをご参照ください。

譲受内容

譲渡会社：ニワカソフト株式会社

譲渡事業：CFRP（カーボン）事業部

譲渡事業内容：

- ネットで簡単に注文できるCFRP（カーボン）のオーダーメイド加工サービス- 海外提携工場による製作により、高品質かつ低価格なカーボン加工を実現

譲受会社：株式会社小沢精密工業

譲渡日：2025年10月1日

本件に関するお問い合わせ：info@cfrp-japan.com

会社概要

＜株式会社小沢精密工業＞

所在地：静岡県浜松市浜名区染地台6丁目11-10

代表者：代表取締役 小澤大祐

事業内容：金属の精密加工、製造業 ほか

URL：https://www.ozasei.co.jp

＜ニワカソフト株式会社＞

所在地：福岡県福岡市中央区六本松2-2-5 Storefront 701号室

代表者：代表取締役 古賀聡

事業内容：情報通信、CFRP関連事業 ほか

URL：https://niwakasoft.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社小沢精密工業 広報担当

E-mail：info@cfrp-japan.com

※お電話でのお問い合わせはご遠慮くださいませ。