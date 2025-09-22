イレブンラボの『Studio 3.0』が登場

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

AIオーディオリサーチ・製品開発のリーディングカンパニーであるElevenLabs（本社：米国ニューヨーク州、CEO：Mati Staniszewski 以下イレブンラボ）は、複数のクリエイティブなAIオーディオモデルを統合した新しいプラットフォーム『Studio 3.0(https://elevenlabs.io/studio)』を正式にリリースしました。

この新しい音声・動画エディターの登場で、これまで複数のツールを使い分けていたクリエイターの作業フローは一新され、制作や編集を一つの場所で完結することができます。

『Studio 3.0』とは

『Studio 3.0(https://elevenlabs.io/studio)』は、これまでイレブンラボが目指してきた「すべてのクリエイティブなオーディオモデルが一つに集まる場所」を実現したプラットフォームです。今回のリニューアルにより、ボイスオーバー、音楽、効果音の生成、ノイズ除去、キャプション作成などの機能が1つの場所に統合されました。さらにすべて動画によるサポート、解説付きで使い方も直感的。

ユーザーは動画クリップをアップロードしたら、すべての編集を同じタイムライン上で簡単に行い、それらをエクスポートすることが可能です。

『Studio 3.0(https://elevenlabs.io/studio)』の主な新機能と特徴

動画のフルサポート：音声と動画を一つのタイムラインで編集し、オーディオとビジュアルをシームレスに同期させることが可能です。

- ボイスオーバー機能の強化：異なる声の割り当てやスクリプトの編集、BGMの追加、ノイズ除去など、プロフェッショナルなボイスオーバー制作に必要な機能がすべて揃っています。- AI音声モデル「Eleven v3」の統合：最新のモデル「Eleven v3」を搭載。日本語を含む70以上の言語に対応し、感情表現や話し方を細かくコントロール可能。より自然で表現力豊かな音声を生成します。- 自動キャプションと音声補正：動画の自動キャプション生成機能や、録音された実際の音声の品質を向上させる「スピーチ補正」機能が追加されました。- Text to Dialogue：複数の話者を設定して自然な会話を生成する「Text to Dialogue」機能により、ナレーションやオーディオブック、ポッドキャスト制作がより簡単になります。- リアルタイムな共同作業：新搭載の「マルチプレイヤーコメント」機能により、チームメンバーがタイムスタンプ付きでフィードバックを共有し、効率的な共同作業を実現します。

『Studio 3.0(https://elevenlabs.io/studio)』をお役立ていただけるシーン例

- コンテンツクリエイターの方：これまで動画編集や音声編集では、多数のソフトやプラットフォームを行き来し、使い分け、その互換性などを細かく調整しなければなりませんでした。しかし『Studio 3.0(https://elevenlabs.io/studio)』の登場により、それが1つのプラットフォームで完結するようになります。- マーケティング担当の方：高品質な動画コンテンツや音声コンテンツを、より少ない手間で、よりスピーディに制作・編集できるようになります。- ナレーションやオーディオブックを制作する方：スクリプトを編集してセリフを修正したり、複数の声優を割り当てたり、BGMをミックスしたりすることが可能です。- チームで動画や音声を制作する方：別の場所からオンラインにてリアルタイムで共同作業が可能。タイムスタンプ付きのフィードバックを共有できるリンクを生成すれば、レビュープロセスもスムーズです。

『Studio 3.0(https://elevenlabs.io/studio)』のローンチは、これまでの音声・動画編集を飛躍的に効率的にします。エンドツーエンド実現するこのクリエイティブプラットフォームは、すべてのクリエイターの皆様のコンテンツ制作を次のレベルに引き上げてまいります。

イレブンラボについて

2022年に設立されたElevenLabs(https://elevenlabs.io/ja)（イレブンラボ）は、AIオーディオリサーチ・技術のグローバルリーダーであり、企業、開発エンジニア、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。このプラットフォームは、何百万もの個人、そしてFortune 500企業の72%以上を含む数千もの企業に利用いただいております。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。