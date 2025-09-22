ニワカソフト株式会社、CFRP（カーボン）事業部を譲渡
ニワカソフト株式会社（所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役：古賀 聡）は、同社が運営するCFRP（カーボン）事業部を、2025年10月1日をもちまして株式会社小沢精密工業（本社：静岡県、代表取締役：小澤大祐）へ譲渡することとなりましたのでお知らせいたします。
CFRP（カーボン）事業部では、ネットで簡単に注文できるカーボン（CFRP）のオーダーメイド加工サービス「カーボンラボ.jp（https://cfrp-japan.com/）」を展開してまいりました。本サービスは、加工難易度の高いカーボン素材のパーツを、海外の提携工場に依頼して製作することで、高品質かつ低価格なカーボン加工を実現しており、多くのお客様からご支持をいただいております。
今回の事業譲渡により、同サービスは株式会社小沢精密工業の経営基盤のもとで継続されます。ご契約条件やサービス内容、サポート体制に変更はなく、これまでと同様に安心してご利用いただけます。
さらに今後は、株式会社小沢精密工業の持つ製造技術や生産体制と融合することで、新たなスタートを切り、さらなる事業拡大と付加価値の提供を目指してまいります。
譲渡内容
譲渡会社：ニワカソフト株式会社
譲渡事業：CFRP（カーボン）事業部
譲渡事業内容：
- ネットで簡単に注文できるCFRP（カーボン）のオーダーメイド加工サービス
- 海外提携工場による製作により、高品質かつ低価格なカーボン加工を実現
譲受会社：株式会社小沢精密工業
譲渡日：2025年10月1日
本件に関するお問い合わせ：info@cfrp-japan.com
事業譲渡に伴う事務手続きについては添付pdfドキュメントをご参照ください。
引き続き、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
＜ニワカソフト株式会社＞
所在地：福岡県福岡市中央区六本松2-2-5 Storefront 701号室
代表者：代表取締役 古賀聡
事業内容：情報通信、CFRP関連事業 ほか
URL：https://niwakasoft.jp
＜株式会社小沢精密工業＞
所在地：静岡県浜松市浜名区染地台6丁目11-10
代表者：代表取締役 小澤大祐
事業内容：金属の精密加工、製造業 ほか
URL：https://www.ozasei.co.jp
本件に関するお問い合わせ先
株式会社小沢精密工業 広報担当
E-mail：info@cfrp-japan.com
※お電話でのお問い合わせはご遠慮くださいませ。