中部国際空港セントレアがアジア競技大会・アジアパラ競技大会のオフィシャルスポンサーに！

中部国際空港株式会社

中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市、代表：籠橋寛典）は、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会と、第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）（以下、「アジア競技大会」）および第5回アジアパラ競技大会（2026／愛知・名古屋）（以下、「アジアパラ競技大会」）におけるパートナーシップ契約に関する覚書を締結し、アジア競技大会の開催1年前である2025年9月19日に記念セレモニーを空港内で実施しました。今後、パートナーシップ契約の締結に向けた協議を進めてまいります。

アジア競技大会およびアジアパラ競技会の開催に伴い、選手団や関係者だけでなく、多くのお客様が国内外から愛知・名古屋を訪れることが見込まれます。当社はこの地域の国際空港として、大会をサポートしてまいります。

また、9月19日（金）から空港館内にてアジア競技大会・アジアパラ競技大会の装飾を展開し、大会の開催に向けて機運醸成に努めてまいります。

■協賛ランクおよびカテゴリー

・ 協賛ランク ：

アジア競技大会 Tier3：オフィシャルスポンサー

アジアパラ競技大会 Tier3：オフィシャルスポンサー

・ 協賛カテゴリー ： 空港施設及び空港関連サービス

■記念セレモニー 概要

・ 日時 ： 2025年9月19日（金） 16：15～16：50

・ 場所 ： 中部国際空港セントレア 第1ターミナル4階 イベントプラザ

・ 出席者 ：

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 大村 秀章（おおむら ひであき）会長

中部国際空港株式会社 代表取締役社長 籠橋 寛典（かごはし ひろのり）

■アジア競技大会・アジアパラ競技大会 空港館内装飾

第1ターミナル2階国際線到着ロビーにて、館内装飾を展開します。

世界中から訪れるお客様が、中部地域で最初に足を踏み入れる空港から機運醸成・情報発信を行ってまいります。

なお、館内装飾は今後も展開場所を増やしていく予定です。

大村会長と当社社長籠橋のフォトセッション

到着ロビーでの館内装飾案内サイン上部にも「Aichi-Nagoya 2026」のバナーを設置

柱巻きおよびフラッグ国際線ご利用の方が到着後すぐに館内装飾を目にします

■参考：競技大会開催概要

第20回アジア競技大会

・ 開催期間 ： 2026年9月19日（土）～10月4日（日）

・ メイン会場 ： 名古屋市瑞穂公園陸上競技場

・ 選手団（選手・チーム役員） ： 最大15,000人

・ 実施競技 ： 41競技

・ 参加国 ： アジア45の国と地域

・ 大会HP ： https://www.aichi-nagoya2026.org/

第5回アジアパラ競技大会

・ 開催期間 ： 2026年10月18日（日）～10月24日（土）

・ メイン会場 ： 名古屋市瑞穂公園陸上競技場

・ 選手団（選手・チーム役員 ： 3,600人～4,000人

・ 実施競技 ： 18競技

・ 参加国 ： アジア45の国と地域

・ 大会HP ： https://www.asianparagames-2026.org/

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋 寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：304名 役員（常勤）含む ※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/