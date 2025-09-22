中部国際空港セントレアがアジア競技大会・アジアパラ競技大会のオフィシャルスポンサーに！

写真拡大 (全10枚)

中部国際空港株式会社


中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市、代表：籠橋寛典）は、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会と、第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）（以下、「アジア競技大会」）および第5回アジアパラ競技大会（2026／愛知・名古屋）（以下、「アジアパラ競技大会」）におけるパートナーシップ契約に関する覚書を締結し、アジア競技大会の開催1年前である2025年9月19日に記念セレモニーを空港内で実施しました。今後、パートナーシップ契約の締結に向けた協議を進めてまいります。　


　


アジア競技大会およびアジアパラ競技会の開催に伴い、選手団や関係者だけでなく、多くのお客様が国内外から愛知・名古屋を訪れることが見込まれます。当社はこの地域の国際空港として、大会をサポートしてまいります。



また、9月19日（金）から空港館内にてアジア競技大会・アジアパラ競技大会の装飾を展開し、大会の開催に向けて機運醸成に努めてまいります。



■協賛ランクおよびカテゴリー


・　協賛ランク　：　


アジア競技大会　Tier3：オフィシャルスポンサー


アジアパラ競技大会　Tier3：オフィシャルスポンサー


・　協賛カテゴリー　：　空港施設及び空港関連サービス



■記念セレモニー　概要


・　日時　：　2025年9月19日（金）　16：15～16：50


・　場所　：　中部国際空港セントレア　第1ターミナル4階　イベントプラザ


・　出席者　：　


公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会　大村 秀章（おおむら ひであき）会長


中部国際空港株式会社　代表取締役社長　籠橋 寛典（かごはし ひろのり）





■アジア競技大会・アジアパラ競技大会　空港館内装飾


第1ターミナル2階国際線到着ロビーにて、館内装飾を展開します。


世界中から訪れるお客様が、中部地域で最初に足を踏み入れる空港から機運醸成・情報発信を行ってまいります。


なお、館内装飾は今後も展開場所を増やしていく予定です。



大村会長と当社社長籠橋のフォトセッション



到着ロビーでの館内装飾

案内サイン上部にも「Aichi-Nagoya 2026」のバナーを設置



柱巻きおよびフラッグ

国際線ご利用の方が到着後すぐに館内装飾を目にします


■参考：競技大会開催概要



第20回アジア競技大会

・　開催期間　：　2026年9月19日（土）～10月4日（日）


・　メイン会場　：　名古屋市瑞穂公園陸上競技場


・　選手団（選手・チーム役員）　：　最大15,000人


・　実施競技　：　41競技


・　参加国　：　アジア45の国と地域


・　大会HP　：　https://www.aichi-nagoya2026.org/







第5回アジアパラ競技大会

・　開催期間　：　2026年10月18日（日）～10月24日（土）


・　メイン会場　：　名古屋市瑞穂公園陸上競技場


・　選手団（選手・チーム役員　：　3,600人～4,000人


・　実施競技　：　18競技


・　参加国　：　アジア45の国と地域


・　大会HP　：　https://www.asianparagames-2026.org/







中部国際空港株式会社　会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社
CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED


・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地


・設立：


1998年5月1日（1998年7月1日　中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）


・代表：


代表取締役社長 籠橋 寛典（かごはし ひろのり）


・主な事業内容：


1．中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理
2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理
3．上記に付帯する事業


・従業員数：304名　役員（常勤）含む　※2025年4月1日現在


・会社WEB：


https://www.centrair.jp/corporate/