これまでのエスプレッソとはひとあじ違う。 本場イタリア仕込みの「本当のエスプレッソ」を自宅で簡単に楽しめる一冊。

株式会社誠文堂新光社

南イタリアを発祥とするエスプレッソは、トロトロで濃厚、チョコレートのような味わいが特徴。

あっさりしたフレーバーのアメリカ・シアトル系コーヒーに飽き足りない人たちの間で、近年エスプレッソやラテ、カプチーノなどの人気が高まっています。

本書は、自宅でのエスプレッソの淹れ方や必要な道具・機材を一般向けにわかりやすく解説。

本場イタリアのカフェ文化も合わせて紹介し、自宅でエスプレッソを淹れられる決定版的書籍です。

著者の赤石氏はコーヒー系YouTuberとして活躍し、ほかのコーヒー系YouTuberとも珈琲のフェスを開催するなど、大きなムーブメントとして業界内外から注目されています。

家庭用のエスプレッソマシンや器具などにも精通。自宅でのエスプレッソの淹れ方や簡単ラテアートの解説、マシンのレビューや使いこなしの動画を発信しています。

人なつっこい語り口とルックスで、毎週開催しているラテアート教室は先々まで予約でいっぱい。

本書は、そんな赤石氏のエスプレッソのノウハウをまとめた初の書籍です。

動画では見逃してしまうプロセスやポイントを、写真やイラストで補完。家庭で再現可能なレッドストーンのオリジナルスイーツレシピなども収録します！

【目次】

【著者プロフィール】

赤石 将也（アカイシ マサヤ）

1991 年大阪府堺市生まれ。2016 年、堺市にイタリアの伝統的なエスプレッソにこだわった自家焙煎カフェ、Red Stone Coffee を開業。同市内を中心に現在３店舗を展開。2021 年YouTube チャンネル「Red Stone Coffee」をスタート。家庭用エスプレッソマシンの使いこなしなど、イタリアのエスプレッソ文化の魅力を親しみやすく紹介して人気に。店舗でのラテアート教室には全国から受講希望者が集まる。2024 年よりベトナムのコーヒー農園Future Farm のファインロブスタ支援にも精力的に力を注いでいる。https://redstone. theshop. jp/

【書籍概要】

書 名：自宅でイタリア式エスプレッソ

著 者：赤石 将也

仕 様：A5判、160ページ

定 価：2,090円（税込）

発売日：2025年10月3日（金）

ISBN：978-4-416-62403-6

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/cooking/95498/

株式会社 誠文堂新光社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11

ホームページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/

Facebook：https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/

X：https://twitter.com/seibundo_hanbai