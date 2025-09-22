オードリー・若林とすず風にゃん子・金魚の“Wボケ”コラボネタに絶賛の声／ノブコブ・吉村、“レジェンド”ザ・ぼんちとのコラボ漫才で感激「夢のような時間でした」｜『しくじり先生』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を9月19日（金）夜9時30分より放送いたしました。（見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p333）

■オードリー・若林とすず風にゃん子・金魚の“Wボケ”コラボネタに絶賛の声「素晴らしい！」「お見事」

9月19日（金）の放送回では、『THE SECOND』で盛り上がりを見せる中堅芸人たちに負けじと、しくじり学園お笑い研究部が“60歳以上”の師匠たちとコラボネタを披露する賞レース『THE THIRD』を開催。前回、師匠たちのネタ披露を受け、研究部メンバーであるお笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん、平成ノブシコブシの吉村崇さん、ハライチの澤部佑さん、アルコ＆ピースの平子祐希さん、酒井健太さんのコラボ相手が決定。それぞれネタ打合せを経て、今回ついにコラボネタを披露。タレント・岡本夏美さんが進行役、アイドルグループ・日向坂46の上村ひなのさん、森本茉莉さんが審査員を務めました。

すず風にゃん子・金魚師匠のトリオを組んだ若林さんは、金魚師匠と“Wボケ”でネタに挑戦。にゃん子師匠の鋭いツッコミを受けながら、金魚師匠のボケに合わせて、“名人芸・ゴリラ”のモノマネにも挑戦した若林さん。完成度の高いコラボネタに、スタジオでは「素晴らしい！」「お見事」と絶賛の声が上がりました。ネタ披露後、若林さんは「稽古の成果出せた」「ゴリラが絶対背筋伸ばさなきゃダメなの」とコメントし、すず風にゃん子・金魚師匠は「最高」「早いね、（ネタ）覚えるの」と若林さんを称賛。吉村さんは「めでたい。毎年正月に見たい」、澤部さんも「拍手が起こる名人芸。東洋館に感じた」と高評価を送りました。

■ノブコブ・吉村、“レジェンド”ザ・ぼんちとのコラボ漫才で感激「夢のような時間でした」

また、吉村さんは吉本が誇るレジェンド芸人、ザ・ぼんちとコラボネタに挑戦。吉村さんはボケのぼんちおさむ師匠と共にボケたり、里見まさと師匠とツッコミにまわったり、レジェンド2人の間で大奮闘。ネタ尺6分超の漫才を披露し、「記憶がないです」「勝手に体が熱くなった。夢のような時間でした」と語りました。吉村さんが「カッコいい師匠のネタの作り方」とネタ打ち合わせの様子を語ると、里見師匠が弁当の紙の裏に構成をメモしていたエピソードも明かされ、若林さんは「めっちゃカッコいい」と感嘆。「紙ペラ1枚でやるのは、いずれそうなりたいと思ってますから。漫才の原点を見せてもらったようであり、漫才の終わりも見たような気がします」とコメントし、笑いを誘いました。

■芸歴59年・今大会最年長のマギー司郎×アルピー・酒井、異色のマジック漫才爆誕でスタジオ爆笑！

そして、今大会の最年長、芸歴59年・79歳のマギー司郎さんとユニットを組んだのは、アルコ＆ピース・酒井健太さん。「アップデートしてかないと」「こんなの誰でもできる」と、弟子役の酒井さんが毒舌を連発し、それに対してマギー師匠が「じゃあ自分がやってよ」「オレが教えたんだろ」と返すなど、“仲の悪い師匠と弟子”のコントスタイルのマジック漫才を展開。絶妙な間合いと本格マジックの融合にスタジオは大爆笑となり、審査員の上村さんも「酒井さんの当たりの強さが新しくてすごく良かった」とコメント。若林さんと吉村さんも「相性が良すぎるから2人で番組やれば？」「いろんなネタ番組まわってもいい」と、タッグ継続を熱望する声を上げていました。

トップバッターを務めた澤部さんとビックボーイズのユニットは、“たまらんぜ”ラップやパントマイムなど、ビックボーイズの王道芸に澤部さんのツッコミが融合。「浅草の劇場が見えた」「軸を澤部が握ってるのが素晴らしかった」と高く評価されました。一方、ダンシング☆谷村さんのキレのあるコミカルな動きネタに、芸風の違う平子さんがどう入るのかと注目された平子さん＆ダンシング☆谷村さんのコラボは、まさかの事態に追い込まれて...！？果たして、『THE THIRD』初代王者に輝いたのは一体誰なのか...？本編は、配信後7日間、無料で視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg