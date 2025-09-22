鉄道ファン必見！9月23日発売「2020年代路線アニバーサリー」純金カード
金きゃらじゃぱんでは、JR東海の在来線路線における周年記念を祝し、地域とともに歩んできた鉄道の歴史を純金で表現した「2020年代路線アニバーサリー純金カード」を2025年9月23日（火・祝）に発売いたします。
キービジュアル
■鉄道と地域の記憶を“純金”で残す、プレミアムなコレクション
JR東海が運行する在来線は、愛知・静岡・岐阜・長野・山梨といった中部地方の生活・経済・観光に深く根ざしています。
今回の純金カードは、各路線の2020年代周年記念を祝う特別企画として、長年地域に親しまれてきた代表的車両や走行風景などをデザインに取り入れています。
【対象路線】
2025 名松線
名松線 全通90周年 (2025年12月5日)
― 地域住民の願いを乗せた復活の鉄路
2026 武豊線
武豊線 開業140周年（2026年3月1日）
― 知多の産業とともに歩んだ歴史ある路線
2027 飯田線
飯田線 開通90周年（2027年8月20日）
― 山峡を縫う秘境の名線
2028 身延線
身延線 全通100周年（2028年3月30日）
― 富士川と共に走る風景列車
2029 紀勢線
紀勢線 全通70周年（2029年7月15日）
― 太平洋岸を貫く自然美と鉄道の共演
＋シークレットデザイン1種類
6種並べたカード
■商品情報
商品名：2020年代路線アニバーサリー純金カード
価格：各39,600円税込
素材：純金（99.99%)
重量：0.5ｇ
サイズ：８６×５４mm
パッケージ：高級専用桐箱ケース付き
仕様：各カードに記念年数・代表車両などをあしらった限定デザイン
販売上限数量
名松線 90枚
武豊線 140枚
飯田線 各90枚
身延線 100枚
紀勢線 70枚
（全てシリアルナンバー入り＊シリアルナンバーは選べません。）
発売日：2025年９月２３日
発売場所：金きゃらじゃぱん公式オンラインストア 他
■企画の特徴
各路線の歴史と記憶を象徴的に再構成した、地域密着型記念商品
純金製だからこそ叶う永続性
全品、専用桐箱付き。 また、上記すべての商品を各1枚（計6枚）お買い上げの方には
金きゃらじゃぱん特製「持ち運べるアクリルケース～MOCHIKA～」を
枚数分プレゼント致します。（プレゼントは予定枚数に達し次第終了）
アクリルスタンド
アクリルキーホルダー
■鉄道ファン・地元愛を持つ方へのギフトにも最適
本商品は、地域の鉄道史に思い入れのある方はもちろん、故郷を離れた方への贈り物や記念品としてもおすすめです。地域と鉄道が紡いだ時の流れを、“純金”というかたちで次世代へつなぎます。
専用桐箱付属イメージ
■購入・予約受付
購入先：金きゃらじゃぱんにて先行販売
https://www.kinchara.jp/view/page/railway2020s
特設サイトはこちら :
https://www.kinchara.jp/view/page/railway2020s
受注受付開始日：2025年９月２３日
お客様からの受注後に製造工程に進みます。最大2か月お時間を頂戴しご納品となります。
お届け予定：2025年10月下旬より順次発送
■事業内容
記念商品 キャラクターグッズの企画製造・販売
公式サイトhttps://www.kinchara.jp/
■本件に関するお問い合わせ
BICO・GHI株式会社
金きゃらじゃぱん
広報担当：NB本部 篠崎
MAIL：contact＠kinchara.co.jp
TEL：03-3409-5143