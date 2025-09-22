【北海道・北湯沢温泉／きたゆざわ森のソラニワ】スマホで簡単。情報発信＆コミュニケーションツール『Kotozna In-room』を導入いたしました。
野口観光マネジメント株式会社
野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「きたゆざわ森のソラニワ（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7／執行役員支配人：猪股貴美恵）では、館内説明をスムーズに行うためにスマートフォンで確認できるシステムを導入いたしました。
・新システム導入
きたゆざわ森のソラニワでは、チェックイン時の混雑緩和及びお客様がタイムリーに館内情報をキャッチできるよう「Kotozna In-room」を導入しました。
また、このシステムはご来館前からも閲覧可能。既にホテル公式サイトや各旅行サイトにも掲載しており、事前にQRコードを読み取ることで森のソラニワを「予習」することもできます！
・「Kotozna In-room」について
「Kotozna In-room」は、宿泊施設向けの多言語・DXソリューションです。109言語に対応しており、多言語同時翻訳チャットツールを搭載。
ご宿泊のお客様はアプリをダウンロードする必要なく、スマートフォンでQRコードを読み込むだけで、施設案内や周辺観光情報などが自分の言語で表示されます。
本サービスの導入により、宿泊施設スタッフとゲスト間のバーチャルでのコミュニケーションを強化することで、「非対面」「非接触」「ソーシャルディスタンス」「3密回避」、並びに「多言語対応」を同時に実現します。
・新イベントなど各種イベントも紹介中
秋のイベント「Asobeats the GALAXY」が開催中！
9/20～12/20まで、音と映像で溢れる世界をご家族でお楽しみください。
【施設概要】
ホテル名：きたゆざわ森のソラニワ
電話番号：0570-026574（予約受付10:00～17:00）
住所：〒052-0316 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7
アクセス：道央自動車道 伊達ICより車で約30分
客室数：197室
URL：https://www.mori-soraniwa.com/
【会社概要】
野口観光マネジメント株式会社
〒059-0596 北海道登別市登別温泉町203番地1
https://www.noguchi-g.com/