【北海道・北湯沢温泉／きたゆざわ森のソラニワ】スマホで簡単。情報発信＆コミュニケーションツール『Kotozna In-room』を導入いたしました。

・新システム導入

野口観光マネジメント株式会社ご案内（イメージ）野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「きたゆざわ森のソラニワ（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7／執行役員支配人：猪股貴美恵）では、館内説明をスムーズに行うためにスマートフォンで確認できるシステムを導入いたしました。

きたゆざわ森のソラニワでは、チェックイン時の混雑緩和及びお客様がタイムリーに館内情報をキャッチできるよう「Kotozna In-room」を導入しました。

また、このシステムはご来館前からも閲覧可能。既にホテル公式サイトや各旅行サイトにも掲載しており、事前にQRコードを読み取ることで森のソラニワを「予習」することもできます！

・「Kotozna In-room」について

QRコード（サンプル）詳細を見る :https://www.mori-soraniwa.com/2025/09/10/information/

「Kotozna In-room」は、宿泊施設向けの多言語・DXソリューションです。109言語に対応しており、多言語同時翻訳チャットツールを搭載。

ご宿泊のお客様はアプリをダウンロードする必要なく、スマートフォンでQRコードを読み込むだけで、施設案内や周辺観光情報などが自分の言語で表示されます。

本サービスの導入により、宿泊施設スタッフとゲスト間のバーチャルでのコミュニケーションを強化することで、「非対面」「非接触」「ソーシャルディスタンス」「3密回避」、並びに「多言語対応」を同時に実現します。

・新イベントなど各種イベントも紹介中

画面イメージアソビーツ ザ ギャラクシー

秋のイベント「Asobeats the GALAXY」が開催中！

9/20～12/20まで、音と映像で溢れる世界をご家族でお楽しみください。

【施設概要】

ホテル名：きたゆざわ森のソラニワ

電話番号：0570-026574（予約受付10:00～17:00）

住所：〒052-0316 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7

アクセス：道央自動車道 伊達ICより車で約30分

客室数：197室

URL：https://www.mori-soraniwa.com/

【会社概要】

野口観光マネジメント株式会社

〒059-0596 北海道登別市登別温泉町203番地1

https://www.noguchi-g.com/