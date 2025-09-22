¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é²¦Æ»¤Î¥ß¥ó¥È¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥¬¥à¡¡¥í¥ó¥°¥ß¥ó¥È¡Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥ó¥È¡Ó¡×¡Ö¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥¬¥à¡¡¥í¥ó¥°¥ß¥ó¥È¡Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥ó¥È¡Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ü¥È¥ë¡×¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÅç±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼ ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï¡¢¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥¬¥à¡¡¥í¥ó¥°¥ß¥ó¥È¡Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥ó¥È¡Ó¡×¡¦¡Ö¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥¬¥à¡¡¥í¥ó¥°¥ß¥ó¥È¡Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥ó¥È¡Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ü¥È¥ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢¿ÍÎ®²óÉü¤Ë¤è¤ê¥¬¥à»Ô¾ì¤¬¿Ä¹¤·¡¢¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¬¥à»Ô¾ì¤È¶¦¤Ë¡¢¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ104%¡Ê*1¡Ë¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Î¥¬¥à»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤À¶ÎÃ´¶¤Î¥ß¥ó¥È¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¿Ä¹¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¥¬¥à¥æー¥¶ー¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥ß¥ó¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¡¦¥¹¥Ã¥¥ê´¶¡×¤ä¡ÖÌ£¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¡×¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¼çÂÎ¤Î¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥¬¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÉÊ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ß¥ó¥È¥Öー¥¹¥È¥«¥×¥»¥ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢À¶ÎÃ´¶¡¢¥ß¥ó¥È´¶¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²¦Æ»¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê*1¡Ë¥¤¥ó¥Æー¥¸ SRI+ ¥¬¥à¥«¥Æ¥´¥êー»Ô¾ì Á´¹ñÁ´¶ÈÂÖ¡¡¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ¡Ê¶â³Û¡Ë2024/4-2025/3
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
- ¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤È¿´ÃÏ¤è¤¤À¶ÎÃ´¶¤Î»ýÂ³¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¦Æ»¥ß¥ó¥È¥Õ¥ìー¥Ðー¡£
- ¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¹áÎÁ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÁêÀ¤Î¤¤¤¤Ê£¿ô¤Î¥Ïー¥Ö¹áÎÁ¤È¥·¥ãー¥×¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹áÎÁ¤òÇÛ¹ç¡£
- Ì£¤ï¤¤¤äÀ¶ÎÃ´¶¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡Ö¥ß¥ó¥È¥Öー¥¹¥È¥«¥×¥»¥ë¡×¤òÇÛ¹ç¡£
- ¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤ª¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
- »Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀÚ¤Ê»õ¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
- ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¿¼¤¤ÎÐ¿§¤òºÎÍÑ¡£¥ß¥ó¥È¤Î²¦Æ»´¶¡¢ÁÖ²÷´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2522_1_a8b326381d1d010090f83974cf1777bc.jpg?v=202509221025 ]
¡ã¥ß¥ó¥È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡ä
¿ôÉ´¼ïÎà¤â¤¢¤ë¥ß¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¡×¡Ö¥¹¥Ú¥¢¥ß¥ó¥È¡×¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¤Ï¥¹ー¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¢¥ß¥ó¥È¤Ï¥½¥Õ¥È¤ÊÀ¶ÎÃ´¶¤È´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥ß¥ó¥È¤Ï¥¬¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¸¶ÎÁ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ß¥ó¥È¥¬¥à¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ë¥ß¥ó¥È¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ë¸¦µæ°÷¤¬Ë¬¤ì¡¢À¸°é¾õ¶·¤äÉÊ¼Á¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¥ß¥ó¥ÈÀºÌý¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¾ï¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ß¥ó¥È¥¬¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¥ß¥ó¥È¤Î¸¦µæ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Â³¤¥ß¥ó¥È¡¢¤º¤Ã¤ÈÁÖ¤ä¤«¡£
¥»¥ó¥¿ー¥¬¥à¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÈïËì½èÍý¤ò»Ü¤·¤¿»ýÂ³À¤Î¥ß¥ó¥È¥Öー¥¹¥È¥«¥×¥»¥ë¤ò2¼ïÎàÇÛ¹ç¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥ó¥È´¶¡Ê¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥Èー¥ë¤ä¥¯ー¥ê¥ó¥°¤«¤é¤¯¤ëÀ¶ÎÃ´¶¡Ë¤Î»ýÂ³¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼Á¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸ýÆâ¤Ë¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥¯ー¥ê¥ó¥°¹áÎÁ¤òÇÛ¹ç¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ß¥ó¥È¥¬¥à¤è¤ê¤â¥ß¥ó¥È´¶¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü2¼ïÎà¤Î¥ß¥ó¥È¥Öー¥¹¥È¥«¥×¥»¥ë
£±.¥á¥ó¥Èー¥ë¥¯ー¥ê¥ó¥°¥«¥×¥»¥ë
£±¤Ä¤Î¥«¥×¥»¥ëÆâ¤ËÊ£¿ô¤ÎÈù¾®¤Î¹áÌ£Î³»Ò¤¬Ê¬»¶¤·¤¿¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¹½Â¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¤Ç¡¢³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¥á¥ó¥Èー¥ë¤ä¥¯ー¥ê¥ó¥°¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥ß¥ó¥È¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë
¹áÌ£¤Î»ýÂ³À¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¿å¤ËÉÔÍÏ¤Ê³Ì¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥ß¥ó¥È¥«¥×¥»¥ë¹áÎÁ¡£µÊ¿©»þ¤Î»É·ã¤Ç¥«¥×¥»¥ë¤Î³Ì¤¬ÇË¤ì¡¢ÌýÅ©¡Ê¹áµ¤¡Ë¤¬È¯¸½¤¹¤ë¡£
¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥¬¥à¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
2025Ç¯10·î13Æü¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÃêÁª¤Ç¥àー¥ß¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¥í¥Ã¥Æ¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥¬¥à
¡Ö¤¤¤¤»õ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¡¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥í¥Ã¥Æ¥¥·¥ê¥Èー¥ë¥¬¥à¤ò500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢WEB¤Þ¤¿¤Ï¥Ï¥¬¥¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¥àー¥ß¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
