【DIOR TIMEPIECES】「ディオール グラン バル シルク」のサヴォワールフェールを紹介するビジュアルを公開

2025年9月に登場したディオール タイムピーシズ「ディオール グラン バル シルク」のサヴォワールフェールを紹介するビジュアルが公開されました。

ストーリーを演出するローターは、立体感を高め、かつ、機能性も確保するため３Dで象られ、 複数の透かし彫りを施した、厚みの異なるマザーオブパールのフレームを重ねています。華やかな世界観を引き立たせる彩り豊かなジェム ストーンはピンクゴールドの台座にセッティングされ、揺れるたびに多彩に輝きます。物語りの輝きは時計の裏蓋にまで続いており、シースルーのケースバック全体にピンクゴールド製のメタリックな星モチーフが配されています。

ピオトル・ストクローサが撮り下ろした、精緻を極めた職人技が生み出す匠の意匠をご高覧ください。

「ディオール グラン バル シルク」

【世界数量限定モデル】36mm、5,400,000 円（CD153B1X1454）

ケース：

・36mm、ステンレススティール

・ステンレススティール製ベゼルに71石のラウンドカットダイヤモンド （0.71ct）をセットし、ピンクのマザーオブパールリングで装飾

・反射防止サファイアクリスタルガラス

・「CD」の刻印入りポリッシュ仕上げステンレススティール製リューズ

・ローズゴールドの星のメタリゼーションが施されたパープルのトランスルー セントサファイアクリスタルケースバック

ダイアル：

・グリッターパターンのブラス文字盤

・シルバーカラーのファセット加工された時針・分針

ブレスレット：

・スティール製ピンバックル付きピンクカーフストラップ

ムーブメント：

・自動巻き、キャリバー「Dior Inverse11 1/2」

・オープンワークのイエローゴールド製ローター（ホワイトゴールドカラー）、 マザーオブパールで装飾、2石のダイヤモンド（0.01ct）、4石のルビー （0.03ct）、6石のアメジスト（0.05ct）、4石のスペサルタイト（0.06ct）、 10石のサファイア（0.09ct）をセット

防水性：

・30メートル

