乃木坂46「39thSGアンダーライブ」 10月9日（木）にLeminoで生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年10月9日（木）に行われる乃木坂46「39thSGアンダーライブ」の模様を生配信（PPV）※1いたします。また、2025年10月12日（日）にリピート配信いたします。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNmMzI%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_n46_39thsg-ul&utm_content=prtimes

2025年10月9日（木）、乃木坂46の39枚目シングル『Same numbers』に収録されるアンダー楽曲「不道徳な夏」を歌唱するメンバーによる待望のライブ「39thSGアンダーライブ」が開催されます。

センターを務めるのは、4期生の金川紗耶。「真夏の全国ツアー2025」では、7月12日の静岡公演からセットリストに加わり、ファイナルの明治神宮野球場まで、アンダー曲のセンターとしてステージを熱く盛り上げてきました。今回披露される「不道徳な夏」は、パフォーマンスに定評のある金川にふさわしい、リズム感あふれるダンスナンバー。これまでのアンダー楽曲にはなかった新しい一面を感じさせる仕上がりとなっています。

乃木坂46の夏は、まだまだ終わらない！ドコモの映像配信サービス「Lemino」でぜひお楽しみください。

＜配信概要＞

■タイトル：乃木坂46「39thSGアンダーライブ」

■出演：乃木坂46

■配信日時：2025年10月9日（木）18:30（開場：17:30）

■リピート配信：2025年10月12日（日）19:00（開場：18:00）

■販売期間：2025年9月20日（土）正午～2025年10月12日（日）19:00まで

■販売価格：通常価格 3,500円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

http://bit.ly/4gNVEs1

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。