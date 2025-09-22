[活動報告会]東京都国立市のリカバリーの学校＠くにたち(RGK)」活動報告会を10/10(金)に実施

一般社団法人眞山舎

一般社団法人眞山舎が国立市公民館等の行政機関や関連団体と連携しながら実施している「リカバリーの学校＠くにたち (RGK)」は、「リカバリーの学校@くにたち活動報告会2025 -多様な "当事者" の対話と参画による "共生圏の拡張"」を2025年10月10日(金)19時-21時にオンラインで開催します。この活動報告会では、本事業コーディネーター・土屋一登や、RGKの取り組みを通じて出会い、かかわり合うようになった参加者や講師等が、RGKの活動について語り合います。後半は、高知県立大学社会福祉学部・助教／リカバリーカレッジ高知・コアメンバーである玉利麻紀さんをゲストコメンテーターに迎えてトークセッションや、参加者同士の対話などを通じて学び合いたいと思います。

開催の背景

東京都国立市で文部科学省「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究」事業の委託を受け、社会教育・生涯学習事業を実施している、一般社団法人眞山舎 (代表理事：土屋 一登) は、2023年5月から国立市公民館等の行政機関や関連団体と連携しながら「リカバリーの学校＠くにたち (RGK)」を実施し、2025年度で3年目を迎えました。RGKでは、精神障害、発達障害、及び知的障害等の当事者や、障害福祉サービスの対象外ではあるけれど生きづらさ／しんどさを抱えている人、地域活動にかかわる住民、および大学・大学院生、ならびに教育・福祉にかかわる人などの多様な背景・立場の人が、共に学び合う対話型の講座プログラムを開催しています。2025年9月には、これまでの活動をまとめた『「リカバリーの学校＠くにたち (RGK)」活動報告書-"変化の地図帳"』を発行しました。今回の活動報告会は、その活動報告書の内容をシェアしながら、対話的な学び合いの場にしたいと思っています。

イベントの詳細

プログラム内容

活動報告書2023-2025 (PDF) :https://drive.google.com/file/d/12ZaGBqHfnp-m5N3UXYYRqtNQn3IHp-s4/view?usp=sharingRGKの活動報告書はボタンをクリックするとご覧いただけます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/124797/table/13_1_57bfe44620432cb86597a24d21f93d27.jpg?v=202509221025 ]- RGKの活動報告- ゲストコメンテーターによるコメント- 登壇者によるトークセッション- グループ対話 (ブレイクアウトルーム)

*当日の進行状況や雰囲気によっては内容が変わる可能性があります。予めご了承くださいませ。

お申込方法

下記URL (Peatixページ) よりお申込みください。

https://2025-rgk-talk.peatix.com

一般社団法人眞山舎について

「『わたし』が幸せを感じられる暮らし」

「わたし」という人それぞれが、誰かや何かにしばられず、自由で、幸せを感じられる暮らしを目指して活動をしています。

団体名：一般社団法人眞山舎

所在地：東京都国立市東1-15-11 448ビル 3F

代表者：代表理事 土屋一登

公式サイト：https://www.sanayamaya.org/