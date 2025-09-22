【起業家・CxO・VC CVC向け】SWISH! Startup Campに、国内有力VC・CVC31社がパートナーとして参画決定！起業家の資金調達をサポート！

ON&BOARD株式会社



ON&BOARD株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：下平将人、中山航介）は、2025年10月18日（土）から19日（日）に長野県軽井沢町のライジングフィールド軽井沢で開催する、スタートアップキャンプ

「SWISH! Startup Camp」において、新たに「VCパートナー」として国内の主要VC・CVC31社の参画が決定したことをお知らせします。

■VC・CVC パートナー参画の背景

現在、日本のスタートアップ業界は転換期を迎えており、様々な課題に向き合っていくためには、スタートアップ起業家、CxO、事業会社の社内起業家、VC、CVCが、よりいっそう一致団結していくことが必要です。

「SWISH! Startup Camp」は、キャンプ場において、起業家、リーダー同士、仲間同士が本音で語り合い、互いの距離を縮める『Closing Distance』の実践の場となることを目指しています 。今回のVC・CVC パートナーの皆様の参画は、このような思いにご共感いただいたことで実現しました。

資金調達の難易度が上がってきているという声を耳にすることも増えてきており、起業家の皆さまにとっても、様々な投資家と効率的にコミュニケーションを取っていただく場としていただければと考えています。

引き続き、VC・CVCパートナーについては募集中ですので、ご興味をお持ちいただいた方は、是非お声がけください。



・当社ホームページ：https://onboardvc.com/

■参画VC・CVC パートナー

Archetype Ventures、Coral Capital、株式会社DG Daiwa Ventures、株式会社DGインキュベーション、株式会社Dual Bridge Capital、HAKOBUNE株式会社、株式会社HERO、株式会社kubell、KUSABI、合同会社MIRAISE、株式会社mint、Spiral Capital株式会社、TRUST SMITH株式会社、株式会社Yazawa Ventures、イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社、かんぽNEXTパートナーズ株式会社、クオンタムリープベンチャーズ株式会社、グリーベンチャーズ株式会社、株式会社クレストスキルパートナーズ、スパークル株式会社、株式会社デライト・ベンチャーズ、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社、八十二インベストメント株式会社、ファーストライト・キャピタル株式会社、株式会社ファストトラックイニシアティブ、フェムトパートナーズ株式会社、三菱地所株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社、ミライドア株式会社、ユナイテッド株式会社、早稲田大学ベンチャーズ株式会社

「SWISH!」参加申込 :https://t.co/ETrCx915wl■開催概要- 名称：SWISH! Startup Camp- 日程：2025年10月18日(土)～19日(日)- 開催場所：ライジングフィールド軽井沢（長野県軽井沢町）- 参加者数：300名程度を想定- 参加費：無料- 主催者：ON&BOARD株式会社- 共催者：株式会社ライジング・フィールド 等- 後援：長野県、軽井沢町、軽井沢観光協会 、軽井沢ロータリークラブ等■「SWISH! Startup Camp」が提供する３つの提供価値- VC・CVCパートナー31社と繋がる「資金調達機会の獲得」パートナーとして参画する国内有力VC・CVC31社のリーダーと出会える機会を提供します。浅間山を見晴らす広大なキャンプ場を舞台に、本音で語り合い互いの距離を縮めることで、ピッチでは築けない本質的な信頼関係を構築し、未来の投資へと繋げます。- 「リーダーとしての成長機会の獲得」国内トップリーダーによる対話型セッションで、登壇者の半生を振り返っていただき、実体験から得たリアルな知見を共有いただきます。参加者との双方向のやり取りを重視し、自由にご質問もいただけます。今後、豪華ゲストスピーカーも続々発表予定です。- 圧倒的な自然環境と五感で学ぶ「アクティブラーニング」浅間山を望む「ライジングフィールド軽井沢」を舞台に、机上の空論ではない、実践的な学びを提供します。チームで課題に挑むアクティビティや、夜には焚火を囲んで本音の対話を促す名物コンテンツ「薪（まき）ッチング」など、五感をフル活用する体験を通じて、新たな気づきと仲間との強固な信頼関係を築きます。■登壇者（9/22時点）- 元株式会社Paidy代表取締役社長 兼 CEO 杉江陸氏- ロボット投信株式会社創業者 野口哲氏- 株式会社ドリームインキュベータ取締役副社長 細野恭平氏- あいざわアセットマネジメント株式会社代表取締役社長 白木信一郎氏- 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズアソシエイト 矢部寿明氏- BoutiqueResidence&Co.株式会社代表取締役CEO 大木健人氏- 株式会社StartPassファウンダーCEO 小原聖誉氏- 株式会社LegalOn Technologies代表取締役 執行役員・CEO 角田望氏- 株式会社LegalOn Technologies取締役 共同創業者 小笠原匡隆氏- 株式会社waqoo取締役会長 井上裕基氏- ChatWork株式会社創業者 / 日本エンジェル投資家協会 代表理事 / Power Angels CEO 山本敏行氏- ecbo株式会社代表取締役 工藤慎一氏- 協和キリン株式会社代表取締役会長CEO 宮本昌志氏- 株式会社ブイキューブ代表取締役社長 Founder 間下直晃氏- 五常・アンド・カンパニー株式会社取締役 執行役CFO 堅田航平氏- 株式会社ファイナンス・プロデュース代表取締役 松井克成氏- ベイヒルズ株式会社代表取締役 程近智氏- 株式会社True Data代表取締役社長 米倉裕之氏■応募フォーム「SWISH!」参加申込 :https://t.co/ETrCx915wl

本キャンプは一過性のイベントではありません。長野から日本、そして世界へと羽ばたく起業家を支援する持続可能なエコシステムを創造を目指して参ります。

■主催者

ON&BOARD株式会社

■共催者（敬省略）- 株式会社ライジング・フィールド- 株式会社八十二銀行- 八十二インベストメント株式会社- 株式会社三菱UFJ銀行- 三菱UFJ信託銀行株式会社- 東京海上日動火災保険株式会社- 日本政策金融公庫■後援（敬省略）- 長野県- 軽井沢町- 軽井沢観光協会- 軽井沢ロータリークラブ■主催者概要

社名：ON&BOARD株式会社

代表取締役：下平 将人、中山 航介

所在地：〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階（CIC Tokyo内）

事業内容：ベンチャーキャピタルファンドの管理・運営及びインキュベーションに関する事業

URL：https://onboardvc.com/

ON＆BOARD TIMES

「起業の今を知り、今動く」をテーマにスタートアップ経営や事業創造、ディープテックやGo / BornGlobal等も含めた、様々なテーマについて、動画、音声、記事で配信して参りますので、ぜひ定期購読いただき、最新の情報をご確認ください。

https://onboardvc.com/media/all/

X：https://x.com/on_board_vc

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560587639201

■お問い合わせ

ON&BOARD株式会社 広報担当（加納）

Email：info@on-board-vc.com





