第15回 クラシック＆中古カメラ掘り出し市 出展のお知らせ

株式会社焦点工房松坂屋名古屋店にて「第15回 クラシックカメラ＆中古カメラ掘り出し市」が開催され、焦点工房も出店いたします。

2025年9月25日（木）～ 29日（月）、松坂屋名古屋店にて「クラシックカメラ＆中古カメラ掘り出し市」が開催され、焦点工房も出店いたします。

目玉商品をはじめ、カメラレンズ、マウントアダプターのアウトレット商品を中心に出品いたします。

また、26日から28日までの３日間は、各店舗において「限定目玉商品」を提供します。各日とも１点限りとなっておりますので、ご希望の方はお早めにお越しください。

そして今回は大人気の改造レンズ、 Schneider-Kreuznach APO-Componon 45mm F4.0 “Mマウント改” を先着限定で3本販売いたします。

最新の電子マウントアダプターを体験！

販売品や展示品はカメラに取り付けが可能ですので、ぜひご自身のカメラ（マウントアダプターの場合は、カメラとレンズ）をご持参ください。

（電子マウントアダプターをお試しの方は、カメラとレンズの両方をご持参ください。）

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

[ 目玉商品 ]

YASHINON-DX 45mm f1.4 "Mマウント改"BRIGHTIN STAR 28mm F2.8（限定色：パイングリーン）LIGHT LENS LAB M 50mm f/1.5 Z21（限定色：マットブラック）鏡頭環保師 SUPER CINE RETRO 50mm F1.8 TYPE S1和平光学 PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL（シルバークローム）和平光学 PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL（ブラックペイント）和平光学 PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL（ピアノブラック）[ 日替わり商品もございます！ ]9月26日（金）：Seagull 35mm F1.89月27日（土）：TTArtisan 500mm F6.3 Telephoto9月28日（日）：MonsterAdapter LA-FE2

この他にも、色々取り揃えております。皆様のお越しをお待ちしております。

