オフィスに外食の味を！福利厚生冷凍自販機『ハコカラMarche』

オフィス向け冷凍自販機サービス「ハコカラMarche」を展開する株式会社ハコカラ（本社：東京都品川、代表取締役：木村康敬）は、企業の福利厚生として利用できる新サービス『ハコカラMarche』の提供を開始しました。本サービスは、外食メニューを中心とした100種類以上のラインナップをオフィ

スに届ける“冷凍自販機型の福利厚生”です。

※写真の左側です

近年、従業員満足度を高める福利厚生として「食の提供」が注目されています。社員食堂の設置はコストや運営負担が大きく、小規模オフィスでは導入が難しい、置き型社食では美味しさへの不満足感、総務部の負担が大きいといった課題があります。それらを解決すべく登場したのが「ハコカラmarche」です。

※京都精華大学での導入事例導入メリット【企業向け】

手軽に省スペース導入可能

外食店監修メニューを含む100種類以上

月7万～の低コストで「食の福利厚生」を実現

社員満足度向上につながるオフィス環境づくり

設置・補充・運用までフルオペ対応

【想定設置先】

企業や大学の休憩スペース、イベント会場など

【今後の展望】

今後は導入企業を全国規模で拡大し、メニューの追加や提携飲食店の拡充を進めていく予定です。

全国どこでもフルオペレーション対応しておりますので、企業様（総務部）のご負担が一切ない形で導入が可能です。

【問い合わせ先】

導入にご興味をお持ち頂きました企業、大学、イベント運営者の方々。

下記、URLをご確認いただきご連絡お待ちしております。

→️https://marchehakokara.com/

資料ダウンロード、お問い合わせはこちらよりお願いいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ハコカラ

担当：谷口

E-mail：marche@hakokara.co.jp

Tel：080-6205-3754