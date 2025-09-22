【アルキラーNEX】社労士緊急解説：アルコールチェック義務化の落とし穴と勤怠連携による法的リスク回避セミナー

株式会社パイ・アール

株式会社パイ・アール（本社：大阪市中央区、代表取締役：安田 ）とjinjer株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：冨永 健 ）は、アルコールチェック義務化対応をテーマとしたオンラインウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、社会保険労務士の五味田匡功氏をお招きし、アルコールチェック義務化に潜む“落とし穴”を徹底解説するとともに、アルコールチェックと勤怠管理システムとの連携を紹介し法令遵守と適切な勤怠管理を実現する具体的な方法をお伝えします。

アルキラーNEX×jinjerウェビナー

2023年12月から義務化となった、事業用自動車を対象とするアルコールチェック義務化は、企業における安全運転管理体制の重要課題となっています。しかし、法令への理解不足や運用の不備によって、知らないうちに違反にあたるケースも少なくありません。同じく適切な管理が問われる勤怠管理との関係性に着目しながら、解決策を提示します。

■ウェビナー概要

タイトル： 【社労士が緊急解説】知らないでは済まされない！アルコールチェック義務化の “落とし穴”と、勤怠管理連携で実現する盤石なコンプライアンス体制

開催日時：2025年10月9日（木）14:00～

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

申込方法：事前申し込みが必要です。

ウェビナー詳細・申し込みはこちら(https://hcm-jinjer.com/seminar/154805/?utm_source=pai-r&utm_medium=email&utm_campaign=154805_20251009&utm_content=AlkillerNEX-jinjer)

アルキラーNEX

■クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」

「アルキラーNEX」は、スマートフォンとアルコール検知器を連動させ、「いつ・どこで・誰が」アルコールチェックしたかを点呼記録と合わせてクラウドでデータ一元管理できるサービスです。

台帳管理をデータ化し、チェック漏れの確認、有反応アラート機能、顔認証によるなりすましの防止などにより管理者の業務効率化を実現できます。2025年4月時点で導入社数5,000社を突破し、白ナンバー向けアルコールチェックシステムではシェアNo.1※を獲得。走行管理機能では、運転日報や車両の稼働状況を自動で記録・可視化。アルコールチェックと走行管理の両面から、安全運転体制の構築と管理業務の効率化を実現します。

※株式会社富士キメラ総研の発行する市場調査レポート「業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版、デジタル点呼/アルコールチェック管理システム市場 白ナンバー向け：金額 2023年度実績」

製品ページ：https://pai-r.com/product/alkillernex/

■会社概要

社名：株式会社パイ・アール

代表取締役：安田 將佑

本社：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18F

事業内容：スマートフォンアプリ開発、システム開発、ネットワーク開発・運営、モバイルコンテンツ開発

企業HP：https://pai-r.com/