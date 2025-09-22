萩原工業、製造業AIデータプラットフォームCADDi導入で月370時間の工数削減とデータ活用により競争力強化へ

キャディ株式会社

製造業のデジタル変革に挑むキャディ株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：加藤 勇志郎、以下キャディ）は、萩原工業株式会社（本社：岡山県倉敷市、代表取締役社長：浅野 和志、以下萩原工業）のエンジニアリング事業部門における、製造業AIデータプラットフォームCADDiの活用事例を公開します。

課題と導入背景

合成樹脂製の糸「フラットヤーン」を基軸とした事業を展開する萩原工業。同社のエンジニアリング事業部門では、長年にわたりデータ検索業務の非効率性が大きな課題となっていました。技術や情報が個人の経験と記憶に依存し属人化していたため、若手や設計未経験者は必要な情報にアクセスすることが困難でした。また、複数のシステムを横断してデータを検索する必要があり、月に650時間以上もの工数が発生していました。部門間の情報共有が不十分であったことも、見積プロセスでのミスや手戻りの頻発につながり、機会損失のリスクを抱えていました。さらに、改善提案が個人レベルの工夫に留まり、組織的な活動への発展が停滞しているといった組織課題もありました。

導入効果

CADDiの導入により、データ検索時間が大幅に短縮されました。月370時間以上の工数削減が実現し、創出された時間をより付加価値の高い業務に振り向けられるようになりました。

また、全社員がアクセスできるデータ・ナレッジ基盤が構築されたことで、若手社員が自ら情報を取得できるようになり、ベテランに頼らない業務遂行が可能になりました。この変化は組織文化にも好影響をもたらし、データに基づいた質の高い改善提案が若手から続々と生まれ、社内表彰制度では「S賞」を2度、さらに「社長賞」も受賞しました。

さらに、部門横断で「同じデータ」を基に議論できるようになったことで、見積プロセスの認識齟齬や手戻りが減少し、ミスが削減されました。客観的なデータに基づいた意思決定が可能となり、大型案件における最適な調達を実現するなど、競争力向上にもつながっています。

今後の展望

部門の壁を越えたデータ活用を成功させた萩原工業は、若手の躍進を力に変え、全社最適化というより大きな目標に向かって新たな挑戦を始めています。次の目標は、部門横断DXの鍵を握る設計部門の改革です。設計者が過去の図面を新規で書き直すことで、後工程である生産管理の負荷が増している現状を課題としています。今後は、設計部門にCADDiの活用を促進することで、部門間のデータ共有をさらに強化し、業務効率の向上を目指します。

さらに、より高度なナレッジ共有も視野に入れています。過去の不具合や加工上の注意点といった「失敗のナレッジ」をCADDiと紐づけることで、ベテランの持つ暗黙知をデータとして可視化し、誰もが同じレベルで判断できる状態を築くことも目標としています。

■ 萩原工業株式会社 生産管理部 部長 伊丹 祥明氏 のコメント

「CADDiの導入によって、データ検索にかかる時間が一人当たり月20時間を下回るようになり、その効果は絶大です。若手社員が自ら情報を調べて対応できるようになったことで、組織として一段階レベルが上がったと感じています。これまでの個人の工夫に留まっていた改善提案が、データに基づいた質の高いものへと変化し、社内表彰につながったことも大きな成果です。データという共通言語ができたことで、部門の垣根を越え、より最適な判断ができるようになりました。」

■ 萩原工業株式会社 エンジニアリング事業部門 執行役員 営業部長 平野 泰弘氏 のコメント

「データを探す時間が大幅に短縮され、すぐに投資回収できると確信しました。現状では、設計者が過去の図面を探すより新規で書くことが多く、新図が増えることで後工程の負荷を高めてしまっているため、今後は設計部門の改革を実現したいです。」

■ キャディ株式会社について（ https://caddi.com/ja-jp/company/(https://caddi.com/ja-jp/company/) ）

キャディ株式会社は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、点在するデータ・経験を資産化し、新たな価値を創出する「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を開発・提供するスタートアップ企業です。アプリケーションである「製造業データ活用クラウドCADDi Drawer」「製造業AI見積クラウド CADDi Quote」をはじめ、今後もプラットフォーム上に様々なアプリケーションを提供予定です。日本をはじめアメリカ、ベトナム、タイを含む4カ国で事業を展開し、製造業のグローバルな変革を実現していきます。累計エクイティ資金調達額は257.3億円。

