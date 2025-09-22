【9/22より】「早めの情報収集が “カギ”！概算要求から見る 企業の課題と対策(補助金)セミナー」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

最新の概算要求から企業が直面する課題と、それに対する補助金活用のポイントを解説する特別セミナーを開催します！

令和8年度の概算要求では、人手不足・賃上げ・最低賃金引上げ・物価高騰・米国関税問題など、企業経営に直結する社会課題への対策が重視されています。

本セミナーでは、こうした動向を整理しながら、具体的に活用できる補助金制度（ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金、小規模事業者持続化補助金など）の最新情報をわかりやすくご紹介します。

さらに、ナビット独自の「申請し放題プラン」についてもご案内。

専門スタッフが最適な補助金を提案し、着手金ゼロ・完全成功報酬型で、採択から入金までを徹底サポートします。

「どの補助金を選べばよいか分からない」「情報収集の時間がない」といったお悩みを解決し、申請の機会を最大限に活かしていただけます。

補助金は「早めの情報キャッチ」が採択への大きなカギ。本セミナーを通じて、令和8年度の制度を先取りし、自社の成長戦略に直結させていただければ幸いです。



申請準備中の方もこれから取り組む方も、このセミナーで一歩先を行く戦略を手にしてください

無料で視聴できるので、是非お申込みください！



○動画のお申込みはこちらから

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20250918-2_form.php



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！



○申請サポートの詳細・お申込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com