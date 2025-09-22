【日本トリムPresents 第17回全国女子選抜フットサル大会】東北地域代表は青森県選抜に決定！

一般財団法人日本フットサル連盟

2025年11月28日（金）から30日（日）にわたり、東京都・京王アリーナTOKYOにて開催する「日本トリムPresents 第17回全国女子選抜フットサル大会（トリムカップ2025）」の東北地域予選大会を9月20日（土）・21日(日)に秋田県／由利本荘総合防災公園ナイスアリーナで行いました。この大会の結果により、青森県選抜の本大会出場が決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、組み合わせは全出場チームが決定次第、公式サイトにて発表いたします。



本大会出場を決めた青森県選抜


【東北地域予選大会結果】



Aグループ


青森県選抜 2-1 秋田県選抜


秋田県選抜 0-5 青森県選抜



Bグループ


福島県選抜 4-1 宮城県選抜


宮城県選抜 3-2 岩手県選抜


岩手県選抜 0-3 福島県選抜



順位決定戦


宮城県選抜 1（PK5-4）1 秋田県選抜



決勝


青森県選抜 6-3 福島県選抜


トリムチャンネル（https://trim-cup.jp/channel/）では、この試合を含む各地域予選の代表決定戦をアーカイブ配信しておりますので、ぜひご視聴ください！