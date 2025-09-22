【日本トリムPresents 第17回全国女子選抜フットサル大会】東北地域代表は青森県選抜に決定！
一般財団法人日本フットサル連盟
本大会出場を決めた青森県選抜
2025年11月28日（金）から30日（日）にわたり、東京都・京王アリーナTOKYOにて開催する「日本トリムPresents 第17回全国女子選抜フットサル大会（トリムカップ2025）」の東北地域予選大会を9月20日（土）・21日(日)に秋田県／由利本荘総合防災公園ナイスアリーナで行いました。この大会の結果により、青森県選抜の本大会出場が決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、組み合わせは全出場チームが決定次第、公式サイトにて発表いたします。
【東北地域予選大会結果】
Aグループ
青森県選抜 2-1 秋田県選抜
秋田県選抜 0-5 青森県選抜
Bグループ
福島県選抜 4-1 宮城県選抜
宮城県選抜 3-2 岩手県選抜
岩手県選抜 0-3 福島県選抜
順位決定戦
宮城県選抜 1（PK5-4）1 秋田県選抜
決勝
青森県選抜 6-3 福島県選抜
トリムチャンネル（https://trim-cup.jp/channel/）では、この試合を含む各地域予選の代表決定戦をアーカイブ配信しておりますので、ぜひご視聴ください！