群馬県知事・山本一太氏が自ら地元の魅力をアピールすべく、YouTube番組『首長と○○やってみた』でデジタルクリエイティブ技術を体感！

イチニ株式会社

日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高畑卓）は全国の首長が、自ら自治体をPRするために様々な企画に挑戦するYouTube番組『首長と○○やってみた』を配信しています。

■第１２弾は群馬県 山本一太知事が登場！

９月１９日に配信開始しました第１２弾では群馬県の知事、山本一太氏が登場し、７月１９日に高崎市に新たにオープンしたばかりの「TUMO Gunma」から群馬県の魅力をアピールします。

群馬県は、近未来のビジョンとして「クリエイティブの発信源」を掲げ、「デジタル・クリエイティブ産業」を新たな産業の柱として育成することを目指しています。その一環として、アルメニア発祥のクリエイティブ人材育成プログラムをアジアで初めて導入し、デジタルクリエイティブに特化した人材育成拠点「TUMO Gunma」を開設。中高生を対象に、無料で学習機会を提供しています。さらに、併設の「tsukurun TAKASAKI」では小学生もデジタル技術を学ぶことができます。

また、クリエイターやクリエイティブ企業が活躍し続けられる環境を整えるため、企業誘致や魅力発信、活動支援にも力を注いでいます。

今回の『首長と○○やってみた』では、TUMO Gunmaで実際に学べるプログラムのうちのひとつ「ドローイング」のジャンルに挑戦！

山本知事と久下アナウンサーがデジタルクリエイティブ技術を体感します。二人は何を感じ取るのか……！？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=edfRBedyoL0 ]

中高生がデジタルクリエイティブ技術を学べるTUMO Gunma！人の気持ちを動かすのはエンタメ！？

■『首長と○○やってみた』の背景

今、自治体PRの必要性はかつてないほど高まっています。その理由は大きく２つあります。

ひとつは地域外の生活者や観光客、あるいはメディア関係者に地域の魅力を伝えなくてはならないからです。昨年、民間の有識者グループ「人口戦略会議」は全体の4割にあたる744の自治体で、2050年までに20代から30代の女性が半減し「最終的には消滅する可能性がある」という分析結果を公表しました。大切な地元を「消滅」から守るためには、ふるさと納税、観光客、移住者、企業など、地域外から誘致することが喫緊の課題となっています。

もうひとつは、地域住民に対する自治体広報の必要性です。「明るい選挙推進協会」が2023年の統一地方選挙後に行った調査では「候補者の人物や政策がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困る」と回答した有権者が過去最低の54.1％となりました。自治体の首長は地域の生活にとって最も身近で、重要な政治家なのに、仕事ぶりや人となりを知る機会があまりに少ないのです。

こうした需要の高まりを受け、地域外の人々が、その地域の魅力を知ることができるように、そして地域に暮らす人々が自分たちの首長、そして地元行政の取り組みを知る機会を増やすために、YouTube番組『首長と○○やってみた』を2024年5月より立ち上げました。

今後も全国の首長の皆様と共に、地域の魅力を発信してまいります！

■略歴：群馬県知事 山本一太氏

山本一太知事

1976年3月 群馬県立渋川高等学校卒業

1982年3月 中央大学法学部卒業

1985年5月 米国ジョージタウン大学大学院国際政治学修士課程（MSFS）修了

1986年10月 国際協力事業団（JICA）勤務

1991年10月 国連開発計画（UNDP）ニューヨーク本部出向

1995年2月 参議院議員山本富雄秘書

1995年7月 参議院議員当選（以後4回連続当選）

1999年10月 外務政務次官

2003年9月 参議院外交防衛委員長

2008年8月 外務副大臣

2012年12月 内閣府特命担当大臣

2016年9月 参議院予算委員長

2019年7月 群馬県知事に就任（現在2期目）

趣味：音楽活動（シンガーソングライターとしてこれまで6枚のＣＤをリリース）

■これまでの出演首長- 第１弾 福岡県・古賀市 田辺一城市長 https://youtu.be/o8Ei65NuV-A(https://youtu.be/o8Ei65NuV-A)- 第２弾 東京都・東村山市 渡部尚市長 https://youtu.be/OHq-04P2f1Q(https://youtu.be/OHq-04P2f1Q)- 第３弾 奈良県・奈良市 仲川げん市長 https://youtu.be/fpEczbgJSn4(https://youtu.be/fpEczbgJSn4)- 第４弾 鹿児島県・さつま町 上野俊市町長 https://youtu.be/Cwb6SjYthoo(https://youtu.be/Cwb6SjYthoo)- 第５弾 北海道・京極町 佐古岡秀徳町長 https://youtu.be/ULFvaY8SGRs(https://youtu.be/ULFvaY8SGRs)- 第６弾 長野県・白馬村 丸山俊郎村長 https://youtu.be/pW8gJJ4NQoY(https://youtu.be/pW8gJJ4NQoY)- 第７弾 愛知県・大府市 岡村秀人市長 https://youtu.be/wgxYhaYf_S8(https://youtu.be/wgxYhaYf_S8)- 第８弾 大阪府・箕面市 原田亮市長 https://youtu.be/F_A59bsl2Go(https://youtu.be/F_A59bsl2Go)- 第９弾 三重県・志摩市 橋爪政吉市長 https://youtu.be/tT7J5xlpuOU(https://youtu.be/tT7J5xlpuOU)- 第１０弾 青森県・むつ市 山本知也市長 https://youtu.be/Uo94cV44VTA(https://youtu.be/Uo94cV44VTA)- 第１１弾 福島県・三島町 矢澤源成町長 https://youtu.be/HOPZ2lnIr7k(https://youtu.be/HOPZ2lnIr7k)【出演自治体を募集中！】

関心がある首長、自治体、関係者の方々は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://forms.gle/eG3VBCMqoC6ihkTU7

＜首長と◯◯やってみた公式SNS＞

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCjvMIrMRpjFnxNVN803zhhA

公式Xアカウント：https://twitter.com/KubichoTV

公式Instagramアカウント：https://instagram.com/kubichotv

公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@kubicho_tv

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約2,800万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo