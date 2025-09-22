enishの新作麻雀ゲーム『雀エボライブ』、ニコ生配信者 闘牌祭【きぬた歯科 看板広告争奪戦】を開催！「きぬた歯科インゲームコラボ」も開催中！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下enish）は、株式会社ドワンゴ・きぬた歯科と協力して、ユーザー参加型麻雀大会「雀エボライブ ニコ生配信者闘牌祭【きぬた歯科 看板広告争奪戦】」を、2025年9月21日（日）に開催したことをお知らせします。

また、これを記念して「きぬた歯科インゲームコラボ」も開催します。コラボ期間中にゲームにログインすることで、プレイヤー全員が、きぬた歯科をテーマにしたスペシャルインゲームアイテムを獲得できます。

■ 雀エボライブとは

『雀エボライブ』は、「スキルあり麻雀」、「ハプニングあり麻雀」、そして「美少女雀士たちとの対局」を特徴とした新感覚エンタメライブ麻雀ゲームです。通常の麻雀が楽しめるモードとは別に、異能スキルを駆使した爽快な麻雀バトル、予測不能なハプニングが巻き起こる麻雀対局、そして美少女雀士たちがリアルタイムで一喜一憂する臨場感溢れる実況が流れる、エンタメモードの麻雀が楽しめます。麻雀初心者でも楽しめるサポート機能も充実しており、麻雀初級者から麻雀上級者まで、幅広いプレイヤーにお楽しみいただけます。

エンタメ麻雀モードの詳細：

『雀エボライブ』と従来の麻雀ゲームの最大の違いは、「エンタメ麻雀モード」の存在です。同モードは、2つの要素「異能スキル」「びっくりハプニング」で構成され、刺激的で戦略性の高い対戦をお楽しみいただけます。

「異能スキル」

各ドール（キャラクター）は「異能スキル」を持っています。たとえば、「槓霊降臨」では大量のドラ牌を引き寄せたり、「幻視」では、対局相手の手牌の一部を透視する能力を発揮できたりします。プレイヤーはスキルの存在により、麻雀本来の面白さはそのままに、よりスリリングな駆け引きを楽しめます。

「びっくりハプニング」

対局中に低確率で発生し、局全体に影響を与える大規模なイベントが「びっくりハプニング」です。手牌のシャッフルや特定牌のボーナス化など、予測不能な展開が対局の命運を左右し、緊張感と興奮を高めます。

■ 「雀エボライブ ニコ生配信者闘牌祭【きぬた歯科 看板広告争奪戦】」について

本イベントは、ニコ生配信者やエボライバーがきぬた歯科の看板をかけて「雀エボライブ」で戦う、ユーザー参加型麻雀大会です。9月21日（日）に予選と決勝が行われました。

配信はニコニコ生放送にて行われ、「きぬた歯科」院長・きぬた泰和さんをはじめ、プロ雀士・渋川難波さん、VTuber・千羽黒乃さん、声優・明坂聡美さん、声優／プロ雀士・山本亜衣さんが出演されました。

・大会名：雀エボライブ ニコ生配信者闘牌祭【きぬた歯科 看板広告争奪戦】

・主催：株式会社ドワンゴ

・協力：株式会社enish、きぬた歯科

配信URLは以下の通りです。

https://live.nicovideo.jp/watch/lv348618318(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348618318)

大会勝者の皆さんには、首都高速四号線のきぬた歯科の看板に出演する権利が贈られました。看板の架替えは2025年10月以降に行われます。改めてお知らせします。

■ きぬた歯科コラボについて

今回の闘牌祭を記念して「きぬた歯科インゲームコラボ」を実施します。

コラボ期間中にゲームにログインするだけで、きぬた歯科をテーマにしたスペシャルインゲームアイテムを、全ユーザーが獲得可能です。もらえるアイテムは、時間が経過するごとに次々と追加されていきます。

コラボ期間：

2025年9月21日（日）～2026年4月中（予定）

アイテムの入手方法：

ゲームをダウンロード、アカウントを作成して、ゲームにログインすることでアイテムが入手可能です。

コラボアイテムについて；

2025年9月21日より配布開始

・きぬた先生の実写キャラクター「きぬた泰和(きぬた歯科)」

※先生の実録ボイスやスタンプが付いてきます。

※スキルは持っておらず、リンクを実施しても新たな衣装は獲得できません。予めご了承ください。

コラボ開始2週目以降に配布予定

・デンタルミラーの立直棒

・インプラントの麻雀牌





その他、きぬた歯科仕様のスペシャル雀卓やきぬた歯科のテーマソングなども今後プレゼント予定です。

■ 雀エボライブの入手方法

本タイトルは、iOS端末、Android端末、WindowsPCでお楽しみいただけます。それぞれのデバイスでの入手場所は以下の通りです。

配信プラットフォーム：

・Appstore（iOS端末）

・Google Play（Android端末）

・公式ウェブサイト（Windows PC）

■ きぬた歯科とは？

きぬた歯科（きぬたしか）は、きぬた泰和氏が院長を務める歯科医院,。2012年頃よりきぬた氏の顔写真つき看板が首都高速脇の巨大屋外広告や野立ての看板が多数設置され、ネットでもたびたび話題になっています。

■ 雀エボライブ

タイトル：雀エボライブ

