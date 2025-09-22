奈良県宿泊施設立地セミナー2025in東京　開催決定！

写真拡大 (全2枚)

奈良県






11月13日（木）14時30分より、品川プリンスホテルにて


「奈良県宿泊施設立地セミナー2025in東京」を開催いたします。


概要は以下の通りです。



～日時～


11月13日（木）14時30分～18時00分


（講演会：14時30分～16時30分　交流会：16時40分～18時00分）



～場所～　


品川プリンスホテル（東京都港区高輪4-10-30）



～定員～


50名　※参加費無料、要事前申込



～対象者～


宿泊施設立地に関係する事業者


（デベロッパー、ホテル運営事業者、投資法人、金融機関、建設業者など）


※対象者以外の方については、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。



～講演者～


公共投資顧問株式会社　専務取締役　長岡　努　氏


奈良県知事　山下　真


橿原市長　亀田　忠彦


生駒市長　小柴　雅史



～参加お申込み～


申込フォームはこちら(https://www.hoteresonline.com/articles/14377?preview=yes)（要事前申込）



※上記（日時・場所・講演者等）は予定であり、変更となる場合があります。