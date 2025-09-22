奈良県宿泊施設立地セミナー2025in東京　開催決定！

奈良県

11月13日（木）14時30分より、品川プリンスホテルにて

「奈良県宿泊施設立地セミナー2025in東京」を開催いたします。

概要は以下の通りです。

～日時～

11月13日（木）14時30分～18時00分

（講演会：14時30分～16時30分 交流会：16時40分～18時00分）

～場所～

品川プリンスホテル（東京都港区高輪4-10-30）

～定員～

50名 ※参加費無料、要事前申込

～対象者～

宿泊施設立地に関係する事業者

（デベロッパー、ホテル運営事業者、投資法人、金融機関、建設業者など）

※対象者以外の方については、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

～講演者～

公共投資顧問株式会社 専務取締役 長岡 努 氏

奈良県知事 山下 真

橿原市長 亀田 忠彦

生駒市長 小柴 雅史

～参加お申込み～

申込フォームはこちら(https://www.hoteresonline.com/articles/14377?preview=yes)（要事前申込）

※上記（日時・場所・講演者等）は予定であり、変更となる場合があります。