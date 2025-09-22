こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本獣医生命科学大学が11月9日にワンヘルス・ワンウェルフェアセンターキックオフシンポジウムを開催
日本生命科学大学（東京都武蔵野市）は11月9日（日）、ワンヘルス・ワンウェルフェアセンターのキックオフシンポジウムを開催。当日は、国立科学博物館の研究員を務める同大の田島木綿子客員教授による基調講演のほか、同センターの各研究部門についての紹介などが行われる。参加無料、事前申し込み・当日参加のいずれも可。
日本獣医生命科学大学は今年1月、「人と動物が健康で幸福に暮らすことのできる社会の実現」に向け、学内外で連携して推進することを目的としてワンヘルス・ワンウェルフェアセンターを開設。「伴侶動物部門」「産業動物部門」「野生動物部門」の3つの部門を設置しており、武蔵境駅近くの立地条件に恵まれた第二校地を有効に利用して、周辺地域およびワンウェルフェアに貢献する教育と研究の拠点を創出していく。
このたび、同センターの新設を記念してキックオフシンポジウムを開催。国立科学博物館の研究者で同大客員教授の田島木綿子氏による基調講演「海岸に打ち上がる海の哺乳類から見えてくるワンヘルス」をはじめ、同大獣医学部の教授陣による各研究部門の紹介が行われる。概要は下記の通り。
◆ワンヘルス・ワンウェルフェアセンター キックオフシンポジウム 概要
【日 時】 11月9日（日） 13:30～15:00
【場 所】 日本獣医生命科学大学 E棟111講義室（東京都武蔵野市境南町1-7-1）
【対 象】 関係機関・企業・研究者・自治体・同大教職員・学生・一般
【内 容】
・13:30 開会の挨拶・概要説明
ワンヘルス・ワンウェルフェアセンター長 田中 亜紀 特任教授
・13:40 基調講演 「海岸に打ち上がる海の哺乳類から見えてくるワンヘルス」
国立科学博物館・日本獣医生命科学大学 田島 木綿子 客員教授
・14:20 研究部門紹介
＜伴侶動物部門＞ 「若齢犬・猫の疾患予防に向けた疫学調査」
獣医学部 獣医学科 道下 正貴 准教授
＜産業動物部門＞ 「牛の下痢に勝つ！お腹で戦う新しい腸管ワクチンの開発」
獣医学部 獣医学科 氏家 誠 准教授
＜野生動物部門＞ 「ストレスから読み解く、動物福祉と環境評価」
獣医学部 獣医保健看護学科 嶌本 樹 講師
・15:00 閉会の挨拶
【参加費】 無料
【申 込】
下記URLより申し込み（当日受付も可）
https://forms.cloud.microsoft/r/8Aiw11uw6R
【主 催】 日本獣医生命科学大学 ワンヘルス・ワンウェルフェアセンター
●ワンヘルス・ワンウェルフェアセンター
https://www.nvlu.ac.jp/universityinstitution/005-001.html/
▼本件に関する問い合わせ先
日本獣医生命科学大学 ワンヘルス・ワンウェルフェアセンター事務局
住所：〒180-8602 東京都武蔵野市境南町1-7-1
TEL：0422-31-4151（代）
メール：research@nvlu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/