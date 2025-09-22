とうふ屋うかい日本最大級「キッコーマン豆乳 Presents 豆乳フェス2025」に初出店2025年10月11日（土）・12日（日）・13日（月・祝）

株式会社うかい

東京・神奈川を中心にレストランや洋菓子店を展開する株式会社うかい（本社：東京都八王子市 以下、うかい）が運営する「とうふ屋うかい」は、2025年10月11日（土）から13日（月・祝）まで、“豆乳の日”（10月12日）に合わせて開催される日本最大級の豆乳イベント 「豆乳フェス2025」 に初出店いたします。

黒毛和牛と多彩なきのこを堪能する、食べごたえ満点の一杯。

10月12日”豆乳の日”を記念した「キッコーマン豆乳 Presents 豆乳フェス2025」のために、うかいの料理長がご用意するのは国産大豆をブレンドした自家製豆乳のうどん。濃厚な豆乳とうかい独自の基準で選び抜いた黒毛和牛「うかい特選牛」で仕立てたコンソメスープで、黒毛和牛と多彩なきのこを味わう「豆乳肉うどん」をはじめ、3種類の味わいが楽しめます。豆乳について、知って、楽しんで、味わえる特別な3日間。ぜひ、この機会にお立ち寄りください。

豆乳フェスにおけるとうふ屋うかいの出店の概要

■出店場所：新宿サザンテラス広場（JR新宿駅 新南口徒歩1分）

■出店期間：2025年10月11日（土）・12日（日）・13日（月・祝）※雨天決行・荒天中止の場合あり

■営業時間：11:00～21:00（ラストオーダー20:30）※最終日は20:00閉店、ラストオーダー19:30 ※実施時間は今後変更の可能性あり

■販売商品：豆乳肉うどん／豆乳きのこうどん／豆乳きつねうどん

■オフィシャル特設サイト：https://www.tounyufes.jp/

豆乳肉うどん 1,500円

味の決め手は、国産大豆をブレンドした自家製の豆乳と、うかい独自の基準で選び抜かれた黒毛和牛「うかい特選牛」から引いたコンソメで仕立てたコク深い豆乳コンソメスープ。うかい特選牛しぐれ煮と４種のきのこを、のどごしなめらかな豆乳うどんの上にたっぷりと盛り付けました。

豆乳きのこうどん 1,300円

しめじ、まいたけ、なめこなど、食感さまざまな５種のきのこを堪能。のどごしなめらかな豆乳うどんと共に、コク深い自家製豆乳コンソメスープでお楽しみください。

豆乳きつねうどん 1,000円

ジューシーで大きな特製お揚げと豆乳うどんを、かつお出汁とはまぐり出汁を合わせた旨み豊かなスープで味わう一杯。お揚げは、スープをたっぷりと含むようにふわふわで厚めの食感に仕立てました。

＊数量限定につき、一部早期完売となる商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。

「とうふ屋うかい」の概要

「のれんをくぐれば、そこは江戸」

江戸情緒を感じる粋な空間で、四季の彩り豊かな日本庭園を眺めながら、こだわりの自家製豆腐と季節の味覚を楽しめるとうふ料理店。 「とうふ屋うかい 大和田店」「とうふ屋うかい 鷺沼店」「東京 芝 とうふ屋うかい」の3店舗を構えるほか、オンラインショップ(https://www.ukai.co.jp/)でも自家製豆腐や油揚げをお求めいただけます。