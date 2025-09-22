【ガンホーツアー2025】明日、「ガンホーツアー2025」はイオンモール幕張新都心で開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ガンホーツアー2025」開催！

https://event.gungho.jp/tour/2025/(https://event.gungho.jp/tour/2025/)

ご好評をいただいております入場無料の大人気オフラインイベント「ガンホーツアー2025」。今回は、2025年9月23日（火・祝）にイオンモール幕張新都心（千葉県千葉市）にて開催いたします。

イベントのメインは、eスポーツ『パズドラ』の熱いバトルです。会場では、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA パズドラ部門」の関東ブロック代表予選と、一般参加の方が優勝すれば賞金10万円が獲得できる1DAYトーナメント「パズドラ プレミアシリーズ2025」の2つの大会が開催されます。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA パズドラ部門」ロゴ

▼関東ブロック代表予選

全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA パズドラ部門

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RlzcXw0D9vA ]

【URL】https://youtu.be/RlzcXw0D9vA

ご来場の方には先着で、『パズル＆ドラゴンズ』や『パズドラバトル』と連動するモンスターメモリーカード、オリジナルグッズなどをプレゼントいたします。千葉会場で配布するモンスターメモリーカードは「天煌球の麒麟・サクヤ」です。

その他、ダンジョントレジャーの配信やシリーズ最新作『パズドラゼロ』を巨大モニターで体験できるコーナーなどをご用意。最新グッズを販売する他、大きな「リアルガチャドラ」と一緒に写真が撮れるコーナーや、モンスター図鑑をイメージしたフォトスポットなどもご用意しています。

「『パズドラ』フォトスポット」登場！ダンジョントレージャーを配信！オリジナルグッズをプレゼント！

千葉会場では、「パズドラ公式放送 ～ガンホーツアー2025～ In イオンモール幕張新都心」を実施します。最新情報の他、チャレンジ企画などもお届けしますので、どうぞお楽しみに。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fLV0lprxKXg ]

【URL】https://youtu.be/fLV0lprxKXg

「ガンホーツアー2025」は入場無料のイベントでどなたでもご参加いただけます。一部大会は当日受付も可能です。お近くにお住いの皆様は、ご家族やお友達とお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

「ガンホーツアー2025」 概要

＜千葉会場詳細＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1989_1_1d51c2a3ee13f2a06af58f9226d0fb01.jpg?v=202509220926 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1989_2_73aaf77c694a0c64fd185a657cdeb6cd.jpg?v=202509220926 ]

各種詳細は特設サイトをご確認ください。この他、最新情報は随時更新いたします。

「ガンホーツアー2025」にどうぞご期待ください。

※各種プレゼントは、数に限りがございます。

※オリジナルグッズは、数に限りがあるため、イベント終了前に販売終了となる場合がございます。

※状況により、入場時に整理券を配布する場合がございます。

『パズドラ』とは

スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含む幅広いコンテンツの総称です。

また『パズドラ』はJESU認定のeスポーツタイトルです。プロ認定権利が与えられる大会や、認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な大会などが開催されています。

『パズドラ』ロゴ

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

『パズドラ』ロゴ

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※停電などやむを得ない事情や主催者側の都合、天災・不慮の事故により、当日のイベント内容が変更・中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。また、天災や不慮の事故が発生した場合、イベント会場内では運営スタッフの指示に従ってください。最新の開催状況は公式サイトおよびX公式アカウント（@gungho_fes）をご確認ください。