Mame Kurogouchi × STUDIOUSコラボレーションアイテムが発売
株式会社TOKYO BASE
■ ︎Mame Kurogouchi (マメクロゴウチ)
別注tops
40,700(税込)
別注one-piece
66,000(税込)
株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO 谷正人）が運営するセレクトショップ「STUDIOUS （ステュディオス ） 」にて、デザイナー黒河内真衣子氏が手掛け、多くのファンを魅了するTOKYOブランド「MameKurogouchi（マメクロゴウチ） 」とのコラボレーションを9月25日(木)に発売いたします。今シーズンの「MameKurogouchi」のテーマは「カタチ」。その着想源のひとつとなった“コンタクトレンズ”に着目し、そのカラーを用いてSTUDIOUS仕様に特別に再解釈したアイテムとなっております。
日常のスタイルにも自然に溶け込みながら、特別なオケージョンシーンにも寄り添う、唯一無二の別注コレクションをぜひご体感ください。
・コラボレーションアイテム取り扱い店舗
STUDIOUS 公式オンラインストア
(9月24日11:00公開)
STUDIOUS ルミネ新宿
STUDIOUS ルクア大阪
STUDIOUS 表参道
STUDIOUS アトレ恵比寿
STUDIOUS ルミネ有楽町
STUDIOUS 丸の内
STUDIOUS 池袋ルミネ
STUDIOUS ルミネ横浜
STUDIOUS 心斎橋パルコ
※発売時間は店舗営業時間に準じます。
■ ︎Mame Kurogouchi (マメクロゴウチ)
WEB：https://www.mamekurogouchi.com/
Instagram： https://www.instagram.com/mamekurogouchi/
■ STUDIOUS(ステュディオス)
WEB： https://studious.co.jp
Instagram： https://www.instagram.com/studious_official
