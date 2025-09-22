Mame Kurogouchi × STUDIOUSコラボレーションアイテムが発売

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO 谷正人）が運営するセレクトショップ「STUDIOUS （ステュディオス ） 」にて、デザイナー黒河内真衣子氏が手掛け、多くのファンを魅了するTOKYOブランド「MameKurogouchi（マメクロゴウチ） 」とのコラボレーションを9月25日(木)に発売いたします。今シーズンの「MameKurogouchi」のテーマは「カタチ」。その着想源のひとつとなった“コンタクトレンズ”に着目し、そのカラーを用いてSTUDIOUS仕様に特別に再解釈したアイテムとなっております。


日常のスタイルにも自然に溶け込みながら、特別なオケージョンシーンにも寄り添う、唯一無二の別注コレクションをぜひご体感ください。



・コラボレーションアイテム取り扱い店舗


STUDIOUS 公式オンラインストア


(9月24日11:00公開)



STUDIOUS ルミネ新宿


STUDIOUS ルクア大阪


STUDIOUS 表参道


STUDIOUS アトレ恵比寿


STUDIOUS ルミネ有楽町


STUDIOUS 丸の内


STUDIOUS 池袋ルミネ


STUDIOUS ルミネ横浜


STUDIOUS 心斎橋パルコ


※発売時間は店舗営業時間に準じます。



■ ︎Mame Kurogouchi (マメクロゴウチ)
WEB：https://www.mamekurogouchi.com/


Instagram： https://www.instagram.com/mamekurogouchi/



■ STUDIOUS(ステュディオス)


WEB： https://studious.co.jp


Instagram： https://www.instagram.com/studious_official




別注tops
40,700(税込)

別注one-piece
66,000(税込)