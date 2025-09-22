Mame Kurogouchi × STUDIOUSコラボレーションアイテムが発売

株式会社TOKYO BASE

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO 谷正人）が運営するセレクトショップ「STUDIOUS （ステュディオス ） 」にて、デザイナー黒河内真衣子氏が手掛け、多くのファンを魅了するTOKYOブランド「MameKurogouchi（マメクロゴウチ） 」とのコラボレーションを9月25日(木)に発売いたします。今シーズンの「MameKurogouchi」のテーマは「カタチ」。その着想源のひとつとなった“コンタクトレンズ”に着目し、そのカラーを用いてSTUDIOUS仕様に特別に再解釈したアイテムとなっております。

日常のスタイルにも自然に溶け込みながら、特別なオケージョンシーンにも寄り添う、唯一無二の別注コレクションをぜひご体感ください。

・コラボレーションアイテム取り扱い店舗

STUDIOUS 公式オンラインストア

(9月24日11:00公開)

STUDIOUS ルミネ新宿

STUDIOUS ルクア大阪

STUDIOUS 表参道

STUDIOUS アトレ恵比寿

STUDIOUS ルミネ有楽町

STUDIOUS 丸の内

STUDIOUS 池袋ルミネ

STUDIOUS ルミネ横浜

STUDIOUS 心斎橋パルコ

※発売時間は店舗営業時間に準じます。

■ ︎Mame Kurogouchi (マメクロゴウチ)

WEB：https://www.mamekurogouchi.com/

Instagram： https://www.instagram.com/mamekurogouchi/

■ STUDIOUS(ステュディオス)

WEB： https://studious.co.jp

Instagram： https://www.instagram.com/studious_official

別注tops40,700(税込)別注one-piece66,000(税込)