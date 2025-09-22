Instagram上位表示がもたらす効果とは？表示回数から来店までの完全分析

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

近年、Instagram検索を活用するユーザーが急増している。特に飲食店や美容サロンといった業種では「Google検索よりもインスタ検索」という行動が当たり前になりつつある。この行動変化に伴い、「Instagramで上位表示されること」=「新規顧客獲得の第一条件」 となった。

株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉）は、累計2万社以上のSNS広告を支援してきた専門企業である。同社は、インスタ広告や検索サジェスト最適化を通じて、企業アカウントを自然に検索結果上位に導き、安定した来店や購買に直結させるノウハウを提供している。

1. 上位表示の価値 ― CTRで見る実態

インスタ検索での表示順位は、そのままクリック率（CTR）に直結する。アイサーチマーケティングジャパンの実績データによれば、検索数 대비平均CTRは 16.5％（レンジ8～25％）、そこから実際に来店や購買に至る流入率は 12.5％（レンジ5～20％） に達するという。

特に飲食業界では「#新宿ランチ」「#渋谷カフェ」など地域名＋業種タグで上位に表示されると、直接的な来店につながりやすく、Google広告やグルメポータルに頼らずに成果を上げられる点が強調される。

2. Instagram上位表示効果分析

１. 表示順位別のクリック率（CTR）

２. 業種別のクリック → 予約／購買への転換率

このデータから分かる通り、1～3位以内の露出を確保できるか否かが成果を大きく左右する。さらに業種ごとに転換率の差が存在するため、業態に合った戦略設計が重要になる。

3. 成功事例

東京都新宿区の和食居酒屋では「#新宿居酒屋」での上位表示を実現し、導入から3か月で表示回数が月1万件を突破。CTRは平均18％を記録し、そこから12％が実際の来店へとつながった。結果として、月間約200人の新規顧客を安定的に獲得できた。

大阪市内のネイルサロンでは「#大阪ネイル」で上位表示を達成。CTRは12％、そのうち約7％が予約につながり、月間予約数は導入前の2倍以上に拡大した。

4. 今後の展望

代表取締役の金成哲氏は次のように語る。

「インスタでの上位表示は、単なるブランディングではなく直接的な集客チャネルです。検索導線を最適化し、発見タブ・サジェスト・おすすめタブと複数の接点で露出させることで、来店率・購買率を最大化できます。外食業界、美容業界、EC業界を問わず、すべての事業者に必要な戦略になりつつあります。」

同社は今後、日本全国の飲食店・美容サロン・小売業に対し、検索上位表示戦略を基盤とした支援を強化していく方針だ。

会社情報

会社名：株式会社アイサーチマーケティングジャパン（I Search Marketing Japan Inc.）

所在地：東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表取締役：金成哲（キム・ソンチョル）

設立：2024年10月

事業内容：インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発

公式サイト：https://ismj.co.jp

電話番号：03-6736-4754

LINE ID：@isearch