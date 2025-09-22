株式会社アイサーチマーケティングジャパン

少子高齢化や人口減少の影響を受け、地方都市の飲食店は新規顧客の獲得に苦戦している。従来は地元紙や折込チラシが集客の中心だったが、近年はSNS、とりわけ Instagram検索 が「地方飲食店の救世主」として注目を集めている。

株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉）は、累計2万社以上を支援してきたインスタ広告専門企業だ。同社は、都市部だけでなく地方飲食店に向けても 「地域名＋業種」キーワードを軸にした検索最適化 を推奨している。

1. 地方飲食店が抱える課題

地方では「口コミ頼み」「常連客中心」で経営が成り立つケースが多いが、新規顧客の流入が減ると売上が停滞しやすい。さらに若年層はGoogleマップよりも 「#地域名＋グルメ」などのインスタ検索 を利用する傾向が強く、SNS対策を怠ると市場から取り残されるリスクがある。

2. 実際の成功事例

秋田県・居酒屋チェーン

秋田市内の居酒屋チェーンは「#秋田居酒屋」「#秋田グルメ」での検索最適化を実施。導入3か月で投稿の平均いいね数が200％増加し、週末の来店客は1.5倍に拡大。特に観光客がハッシュタグ検索から直接予約するケースが増え、客層の幅が広がった。

福岡県・ラーメン店

福岡郊外のラーメン店では「#福岡ラーメン」「#博多ランチ」を中心に投稿を強化。リール動画を活用し、調理シーンやこだわりスープの紹介を続けた結果、半年でフォロワーが3,000人から9,000人に増加。CTR（クリック率）は平均18％を記録し、そのうち12％が実際の来店につながった。

3. インスタ検索で成果を上げるポイント

地域名＋業種ハッシュタグの活用

例：「#札幌スイーツ」「#名古屋焼肉」「#京都カフェ」など。検索導線で新規顧客を直接獲得できる。 位置タグの最適化

投稿に店舗の位置情報を正確に設定することで、旅行者や新規ユーザーの来店率が向上する。 動画コンテンツの導入

リールで「調理風景」や「おすすめメニュー」を配信すれば、視覚的な訴求でエンゲージメントを高められる。 一貫したブランディング

地方店舗こそ「地域密着感」「こだわり食材」といったストーリーを強調することで、長期的なファン作りにつながる。

4. アイサーチマーケティングジャパンの視点

代表取締役の金成哲氏は次のように語る。

「地方飲食店は広告予算が限られている場合が多いですが、インスタ検索を軸とした最適化は低コストで持続的な効果を得られる手法です。特に 地域名＋料理ジャンル の検索で上位表示を実現することが、新規顧客の獲得に直結します。」

同社は今後も、地方の飲食店や小規模事業者を対象に、検索最適化やおすすめタブ露出などを組み合わせた集客支援を強化していく方針だ。

会社情報

会社名：株式会社アイサーチマーケティングジャパン（I Search Marketing Japan Inc.）

所在地：東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表取締役：金成哲（キム・ソンチョル）

設立：2024年10月

事業内容：インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発

公式サイト：https://ismj.co.jp

電話番号：03-6736-4754

LINE ID：@isearch