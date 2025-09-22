観光地飲食店の新戦略？株式会社アイサーチマーケティングジャパンが提案するInstagram検索で観光客を呼び込む方法

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

地方の観光地にある飲食店は、季節やイベントに左右されやすく、集客が安定しにくいという課題を抱えている。従来は旅行雑誌や観光サイトに依存していたが、近年は旅行者自身がInstagram検索を利用して「今、この場所で食べたい店」を探す傾向が顕著になっている。

株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉）は、こうした動きに注目し、観光地飲食店に向けて「位置タグとハッシュタグを掛け合わせた検索最適化」を推奨している。

1. 観光地飲食店が直面する課題

観光地は「観光シーズンに依存」「リピーター獲得が難しい」という特徴があり、繁忙期と閑散期の売上差が大きい。

特に外国人観光客はGoogleよりもInstagramで「#京都カフェ」「#沖縄グルメ」と検索し、写真や動画から直感的に選ぶケースが増えている。

このため、インスタ検索の上位に表示されることが観光地飲食店にとって死活的な意味を持つ。

2. 成功事例

京都・祇園の抹茶スイーツ店

京都の祇園にある抹茶スイーツ専門店は「#京都カフェ」「#祇園スイーツ」での検索最適化を実施。リール動画で抹茶パフェや和菓子を発信したところ、投稿3か月でフォロワー数が5,000人から15,000人に増加。観光客の来店予約が急増し、休日の入店待ち時間は平均40分となった。

沖縄・国際通りの海鮮居酒屋

沖縄・那覇の国際通りに位置する海鮮居酒屋は「#沖縄グルメ」「#那覇ディナー」を活用。特に観光客向けに英語・韓国語字幕を付けたリールを投稿した結果、インバウンド客の来店率が前年比180％に伸びた。予約サイトとの連動も強化し、来店に直結する導線を整えた。

3. インスタ検索で成果を出すポイント

位置タグの活用

観光スポット周辺で検索する旅行者に直接リーチ可能。 地域×料理ジャンルのハッシュタグ戦略

「#箱根ランチ」「#札幌ラーメン」などで地域特化の露出。 外国人観光客を意識した多言語対応

英語や韓国語字幕を付けた投稿で訪日客を誘導。 観光シーズンに合わせたコンテンツ設計

桜、紅葉、夏祭りなど、季節行事に合わせた投稿で拡散力を高める。

4. アイサーチマーケティングジャパンの視点

代表取締役の金成哲氏は次のように語る。

「観光地飲食店は『一期一会の来客』が多く、来店チャンスを逃すと二度と訪れない可能性があります。だからこそインスタ検索で上位表示を獲得することが最重要です。位置タグとハッシュタグを掛け合わせた最適化は、低コストで即効性のある集客手段です。」

同社は今後も観光地飲食店を対象に、検索最適化やおすすめタブ露出を通じて、インバウンド対応を含めた総合的なSNS集客支援を強化していく方針だ。

会社情報

会社名: 株式会社アイサーチマーケティングジャパン (I Search Marketing Japan Inc.)

所在地: 東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表取締役: 金成哲（キム・ソンチョル）

設立: 2024年10月

事業内容: インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発

公式サイト: https://ismj.co.jp

電話番号: 03-6736-4754

LINE ID: @isearch