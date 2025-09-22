株式会社アイサーチマーケティングジャパン、Z世代に刺さるSNS広告戦略を発表 ― インスタ活用がブランド認知を変える

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

Z世代がもたらすマーケティングの転換点

1990年代後半から2010年前後に生まれた「Z世代」は、現在の日本国内で1,500万人以上を占める。購買力そのものはまだ限定的であるものの、SNSを通じて情報を発信し、同世代や他世代にまで波及させる力は非常に大きい。いまや次世代のトレンドを形成する中心層として、企業から最も注目される存在となっている。

彼らは従来型のテレビCMや新聞広告には反応が薄い一方で、「自分と同じように感じられるストーリー」や「リアルな体験談」に敏感に反応する。Instagramはその代表的な情報源であり、日常的に最も利用されるプラットフォームとして、ブランド認知を構築する上で欠かせない場になっている。

データが示すインスタ利用の実態

株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉）が実施した調査によると、Z世代のSNS利用時間は平均で1日4時間以上。その中でもInstagramの利用率は78％に達しており、写真や動画を通じて「商品を知る」「店舗を見つける」「価値観を共有する」という行動が生活の一部として定着している。

さらに、65％のZ世代が「インスタで見た広告や投稿をきっかけに購買行動をしたことがある」と回答。広告が単なる認知にとどまらず、購買に直結していることが分かる。注目すべきは、彼らが「広告らしい広告」を嫌う傾向が強いという点だ。リール動画やストーリーズなど、自然に溶け込んだ形式の情報こそが「信頼できる参考情報」として受け入れられている。

成功事例が示すブランド変革

東京の美容ブランドA社は、Z世代女性をターゲットに「肌トラブル共感型キャンペーン」を展開。インフルエンサーではなく一般ユーザーの体験談をリポストする戦略を取り、フォロワーからの「いいね」数は従来比で200％増加。半年で公式アカウントのフォロワーは2万人から6万人にまで拡大し、ブランド認知が一気に高まった。

一方、大阪の飲食チェーンB社は「#大阪カフェ」「#夜カフェ」といった検索タグを活用し、若者に人気の映えるスイーツをリール動画で発信。1本あたり平均30万回を超える再生を獲得し、週末の来店客数は前年比150％に伸長。都市部から地方店舗への波及効果も確認され、インスタ広告が広範囲の集客につながる事例となった。

アイサーチマーケティングジャパンの戦略視点

アイサーチマーケティングジャパンは、Z世代を対象としたSNS広告運用において以下の4つを重視している。

短尺動画による直感的な訴求

15～30秒のリール動画は、スクロール慣れしたZ世代に最も効果的。 共感を軸にしたストーリーテリング

ビフォーアフターや日常体験を盛り込むことで、ユーザーの共感を呼ぶ。 検索タグ最適化

「#新宿ランチ」「#韓国コスメ」など、地域やトレンドを掛け合わせたタグ戦略で検索上位を獲得。 インタラクション重視の設計

「保存」や「シェア」などの行動を促すことで、ブランド認知からファン化へと導く。

代表取締役の金成哲氏は次のようにコメントしている。

「Z世代は、広告というよりも自分と同じ立場のユーザーのストーリーに心を動かされます。だからこそ、当社は単なる広告運用ではなく、ユーザーと共にブランドを育てていく仕組みを提供しているのです。」

今後の展望と市場予測

調査会社の予測によれば、Z世代が消費の中心となる2030年前後までに、SNS広告市場は現在の2倍規模に成長する見通しだ。Instagram広告は「購買前の検索プラットフォーム」として、Google検索に次ぐ役割を担うことが期待される。

企業にとってZ世代へのアプローチは、一時的な販促活動にとどまらず、長期的なブランド価値を構築するための重要な戦略となる。株式会社アイサーチマーケティングジャパンは、こうした潮流に合わせてZ世代向けSNSマーケティングの支援をさらに拡大し、企業の持続的な成長を後押ししていく方針だ。

会社情報

会社名: 株式会社アイサーチマーケティングジャパン (I Search Marketing Japan Inc.)

所在地: 東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表取締役: 金成哲（キム・ソンチョル）

設立: 2024年10月

事業内容: インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発

公式サイト: https://ismj.co.jp

電話番号: 03-6736-4754

LINE ID: @isearch