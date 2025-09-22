株式会社アイサーチマーケティングジャパン、インスタ広告費を半減し効果を2倍にする運用メソッドを公開

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

インスタ広告の課題 ― 費用は増えても成果は伸びない？

日本国内の企業、とりわけ中小事業者や飲食店、美容サロンにおいて「インスタ広告に投じる費用は年々増えているのに、思ったほど効果が出ない」という声が多く聞かれる。広告予算が限られる中で、費用対効果を最大化することは死活問題であり、単なる出稿量の増加では解決できない課題が浮き彫りになっている。

株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉）は、累計2万社以上の広告運用を支援してきた実績を持つインスタ広告専門企業。これまでの膨大なデータとノウハウを活かし、「広告費を半減しながら、成果を2倍にする」独自の運用メソッドを確立した。

データが示す広告最適化の必要性

アイサーチマーケティングジャパンが支援する企業の広告分析によると、インスタ広告のクリック率（CTR）は運用方法によって 8％から25％ まで大きく変動する。また、クリック後に実際の来店や購入につながる転換率（CVR）も 業種によって1％から20％ と幅広い。

つまり、広告費を単純に増やすよりも、「どのユーザーに、どんなフォーマットで、どんな導線を設計するか」を見直すことで、費用を削減しつつ成果を高めることが可能だという。

成功事例 ― 広告費50％削減で来店数150％アップ

大阪のカフェチェーン

大阪市内で5店舗を展開するカフェチェーンは、従来はインプレッション重視で広告を配信していた。しかし、アイサーチマーケティングジャパンが介入し、「#大阪カフェ」「#梅田ランチ」 といった地域密着型の検索タグ最適化と、短尺リール動画を中心に再設計した結果、広告費は月額40万円から20万円に削減。にもかかわらず、クリック率は12％から22％に上昇し、週末の来店客数は前年比150％まで増加した。

東京の美容サロン

新宿にある美容サロンでは、フォロワー獲得広告を大量に出稿していたが、実際の予約には結びついていなかった。ここで、体験者インタビュー形式の動画広告を導入し、広告出稿量を半分に減らした結果、予約数は従来比2倍に増加。顧客単価も上昇し、広告ROIは3.5倍に改善した。

アイサーチマーケティングジャパンの独自メソッド

同社が掲げる「広告費半減・効果2倍」の背景には、以下の4つの要素がある。

ターゲティング精度の徹底強化

ユーザー属性や行動履歴を細かく分析し、無駄なリーチを排除。 コンテンツ形式の最適化

写真広告よりもリール動画、一般投稿よりもストーリーズ広告を優先的に活用。 検索タグと位置情報の活用

地域名＋業種タグ（例：「#渋谷居酒屋」「#札幌ラーメン」）で自然検索からの流入を確保。 エンゲージメント重視設計

「保存」や「シェア」を誘発する仕組みを組み込み、広告の二次拡散を狙う。

代表取締役の金成哲氏は次のように語る。

「広告は出せば出すほど成果が出る時代は終わりました。重要なのは“誰にどう届くか”であり、適切なターゲティングとコンテンツの最適化によって、費用を減らしても成果を高めることが可能です。」

今後の展望

市場予測によれば、日本国内のSNS広告市場は2028年までに現在の1.7倍規模に拡大する見通しだ。しかし同時に、広告単価は上昇傾向にあり、効率的な運用メソッドを持たない企業は成果を得にくくなるリスクが高い。

アイサーチマーケティングジャパンは今後も、独自のAI分析と豊富な事例データをもとに、中小企業や地方事業者を中心に「広告費を抑えながら成果を上げる」支援を強化していく方針だ。

会社情報

会社名: 株式会社アイサーチマーケティングジャパン (I Search Marketing Japan Inc.)

所在地: 東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表取締役: 金成哲（キム・ソンチョル）

設立: 2024年10月

事業内容: インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発

公式サイト: https://ismj.co.jp

電話番号: 03-6736-4754

LINE ID: @isearch