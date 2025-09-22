株式会社アイサーチマーケティングジャパン導入店舗インタビュー ― 「Instagram検索で来店数150％増、広告費は半減」
店主が語るリアルな体験
東京都内で和食居酒屋を営むA氏は、長年「広告に費用をかけても効果が見えにくい」という悩みを抱えていた。折込チラシやグルメサイト掲載に毎月数十万円を使っていたが、新規客はほとんど増えず、リピーター頼みの集客に限界を感じていたという。
そんな中、株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉）の無料セミナーに参加し、インスタグラム検索を活用した新しい集客方法を知ったことが転機となった。
店舗が感じた「サポートの安心感」
A氏は「効果が出たのは広告運用だけではなく、アフターサポートがあったから」と強調する。
「担当マネージャーが毎週成果レポートを送ってくれるので、どの投稿が効果的かすぐにわかりました。質問にもLINEですぐ対応してくれるし、改善提案も的確。『任せて終わり』ではなく、共に伴走してくれる感じがとても安心でした。」
特に印象に残ったのは、店舗の季節メニューをリール動画で発信した事例だ。春の限定コースを動画で紹介したところ、再生数は3万回を超え、予約に直結。インスタ広告のROIは従来の3倍以上に改善した。
成功事例が示す「インスタ検索」の力
A氏は今ではInstagramを「単なる広告媒体ではなく、ブランディングの場」として活用している。
「うちの料理写真を見て来店するお客様から『インスタで見て来ました』と言われるのが一番嬉しいです。味だけでなく雰囲気まで伝えられるので、新規のお客様がリピーターになる確率も高くなりました。」
株式会社アイサーチマーケティングジャパンの代表取締役・金成哲氏は次のように語る。
「飲食店にとって、来店のタイミングを逃すと二度とチャンスはないことが多い。だからこそ『検索の瞬間に表示される』ことが重要です。弊社は今後も中小飲食店を中心に、検索最適化やアフターサポートで成果を保証していきます。」
会社情報
会社名: 株式会社アイサーチマーケティングジャパン (I Search Marketing Japan Inc.)
所在地: 東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室
代表取締役: 金成哲（キム・ソンチョル）
設立: 2024年10月
事業内容: インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発
公式サイト: https://ismj.co.jp
電話番号: 03-6736-4754
LINE ID: @isearch