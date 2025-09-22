株式会社アイサーチマーケティングジャパン導入事例 ― 地方飲食店が語る「Instagram検索で売上120％増」

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

地方店舗ならではの悩み

長野県松本市で地元食材を使ったイタリアンレストランを営むB氏は、観光客の季節変動に大きく左右される経営に悩んでいた。

「地元のお客様は限られていて、繁忙期以外は客席が埋まらない。広告を出しても都市部ほど効果が見えない」と感じていたという。

これまで地域紙やフリーペーパーへの広告出稿に費用をかけていたが、新規客の増加は限定的だった。そんな中、株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉） のセミナーに参加し、Instagram検索を活用した地域密着型マーケティングに出会った。

「#松本ランチ」で上位表示、予約件数が倍増

導入後、B氏のレストランは「#松本ランチ」「#信州イタリアン」というハッシュタグでの検索最適化を実施。料理写真だけでなく、リール動画でシェフが調理する姿や地元野菜の紹介を配信した。

その結果、投稿からわずか2か月でフォロワー数は 2,500人から7,500人へ と3倍に増加。検索経由で来店した観光客の予約件数は前年同期比で 2倍 に伸び、全体売上は 120％増加 した。

B氏は次のように語る。

「これまでは『観光シーズンだけ』の店というイメージでしたが、インスタ検索のおかげで年間を通じて新規客が入るようになりました。地元食材をアピールする投稿が外国人旅行者にも響き、海外からのお客様が増えたのも驚きです。」

「任せて安心」の伴走支援

アイサーチマーケティングジャパンの特徴は、導入して終わりではなく、継続的なアフターサポートにある。B氏も「担当者が毎月のアクセス解析を共有してくれるので、自分たちの取り組みが数字で見えるのが安心」と話す。

特に、夏の観光シーズンに合わせて「信州ワインと地元チーズ」をテーマにしたリールを投稿した際には、再生回数が 5万回 を突破し、来店予約が急増。季節ごとの戦略設計が、安定的な集客に大きく貢献している。

アイサーチマーケティングジャパンの視点

代表取締役の金成哲氏は、地方飲食店にこそInstagram検索が必要だと強調する。

「地方は都市部と違って自然流入が限られています。その分、検索で上位に表示されるかどうかが集客の生死を分ける。Instagramは観光客や若年層が最も使う検索プラットフォームであり、地方飲食店がこれを活用しない手はありません。」

同社は今後も地方の飲食店を中心に、検索最適化や多言語対応を含めたSNS集客支援を拡大していく予定だ。

会社情報

会社名: 株式会社アイサーチマーケティングジャパン (I Search Marketing Japan Inc.)

所在地: 東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表取締役: 金成哲（キム・ソンチョル）

設立: 2024年10月

事業内容: インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発

公式サイト: https://ismj.co.jp

電話番号: 03-6736-4754

LINE ID: @isearch