株式会社アイサーチマーケティングジャパン導入店舗インタビュー ― 「インスタ検索上位表示で観光客が爆発的に増加、インフルエンサーを超える効果」

株式会社アイサーチマーケティングジャパン

観光地店舗の挑戦

京都・嵐山で和食料理店を営むC氏は、これまで観光シーズンごとに集客が大きく変動し、安定した売上を確保することに苦労していた。特に近年はグルメサイトや旅行雑誌への広告費が増大する一方で、新規客の伸びは鈍化。「情報があふれる中で、どうすれば観光客に選ばれるのか」が最大の課題だった。

そんな中、株式会社アイサーチマーケティングジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：金成哲〈キム・ソンチョル〉） が提供する「インスタグラム検索上位表示サービス」に出会い、店の集客戦略は大きく変わった。

アカウントが検索上位に ― 来店客数が急増

導入後わずか数週間で、店の公式アカウントは「#嵐山ランチ」「#京都グルメ」といったキーワード検索で 常に上位5位以内 に表示されるようになった。さらに、検索結果の アカウントタブでも5位以内 を維持し、ユーザーの視界に繰り返し入る構造が完成した。

C氏は当時をこう語る。

「検索すると必ずうちの店が出てくるので、観光客の方から『インスタで何度も見たので来てみました』と言われることが増えました。実際、来店客数は導入前と比べて爆発的に増加し、平日でも行列ができるようになりました。」

自動補完・おすすめタブで“重複露出”

特筆すべきは、自動補完機能とおすすめタブへの露出だった。ユーザーが「嵐山」と入力すると、自動的に「嵐山 ランチ」に店のアカウントが候補表示される。これにより、意図的に検索しなくても自然と目に触れる機会が増えた。

さらに、一部の投稿は おすすめタブの上位 にも掲載され、検索結果・アカウントタブ・おすすめタブという 三重の露出効果 が実現。結果として、アカウント自体が“嵐山で有名な店”として認知されるまでになった。

C氏はこう話す。

「インフルエンサーに依頼するよりも効果がありました。単発で紹介されるのではなく、毎日検索の中で自然に表示されるので、安定して新規客が来てくれるのです。」

店舗ブランディングにも直結

単なる来店増加だけでなく、アカウントのフォロワー数も導入から3か月で 8,000人から2万人超 に拡大。観光客だけでなく地元住民からも「インスタで有名な店」として認知され、予約のキャンセル待ちが発生するほどに成長した。

アイサーチマーケティングジャパンの代表取締役・金成哲氏は次のように語る。

「検索上位表示は、広告を出稿する以上に“信頼される存在”として認識される効果があります。観光地飲食店のように競合が多い市場では、検索で何度も表示されることがブランディングにつながり、結果としてインフルエンサー以上の効果を生み出すのです。」

会社情報

会社名: 株式会社アイサーチマーケティングジャパン (I Search Marketing Japan Inc.)

所在地: 東京都新宿区西新宿三丁目9番7号 フロンティア新宿タワーオフィス3階 315号室

代表取締役: 金成哲（キム・ソンチョル）

設立: 2024年10月

事業内容: インスタ広告運用、SNSマーケティング支援、AIマーケティングシステム開発

公式サイト: https://ismj.co.jp

電話番号: 03-6736-4754

LINE ID: @isearch