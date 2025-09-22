＼今が1番ベストな自分になるために／安斉星来 ドン・キホーテ限定企画 「Be yourself 24h challenge」全国のドン・キホーテにて販売スタート！

株式会社プラチナムプロダクション

モデル・俳優として活躍する安斉星来はドン・キホーテにて、タレントが商品セレクトからパッケージ選定まで行った初のドン・キホーテ限定に参加しました。

今回選定した商品はヘアドライヤー、ヘアアイロン、美顔器などの理美容家電８点を、一部地域を除く全国の対象店舗にて2025年9月26日（金）より販売を開始します。

【ドン・キホーテ限定企画】

ドン・キホーテ限定企画とは今旬なタレントが「ベストバイ」商品を選定。商品選定だけでなく商品デザイン、パッケージデザインまでを監修。

ドン・キホーテ店内にタレント棚を設置し、選定商品を販売します。

【安斉星来 ドン・キホーテ限定企画美容家電コンセプト】

朝から就寝まで使用する機会が増えた美容家電。

毎日使用するものも含め、１日の中で最大限の自分時間を楽しむ使用シーンをイメージし、自分らしく、より生活を豊かにするために「Be yourself 24h challenge」で美容変化を楽しんでほしい、というメッセージ。

【安斉星来コメント】

「今回発売する商品のテーマとして、「チェンジ ユア ライフ」という言葉を考えてみました。日々様々なライフスタイルがある中で、理想の自分になるための努力であったり、セルフケアで癒されてみたり、いろいろな生活シーンを想像して商品企画を考えました。全国のドンキホーテで発売しますので、ぜひ皆さんチェックしてください。」

【商品ラインナップ】

1.アロマヘアドライヤー（ブラック１色展開） 12,800円（税込14,080円）

高性能ブラシレスDCモーターを搭載し、大風量で速乾を実現。さらにアロマカプセル付きで香りを楽しめる新世代型ドライヤー。

髪を乾かしながらリラックスタイムを演出する。

2.ストレートヘアアイロン（ブラック・レッド２色展開） 3,980円（税込4,378円）

温度は150～230℃まで5段階調整可能。ロック機能やコード360°回転など、日常使いに便利な機能を搭載。収納袋付きで持ち運びにも最適。

質感とカラーにこだわったシンプル設計。普段使いにも旅行にも使いやすい。

3.ホットアイラッシュカーラー（ネイビー・ブラック２色展開） 2,980円（税込3,278円）

Type-C充電式で、2段階の温度調整に対応。重量42gと超軽量で、ポーチにも入るコンパクト設計。

いつでもどこでも使える長時間カールキープ。目元の印象を自在にコントロール。

4.RF美顔器（ブラックグラデーション１色展開） 12,800円（税込14,080円）

振動・温熱・EMS・RF機能を搭載。さらに冷却機能と光エステモード（赤・緑・青の光療法）を備え、サロン級ケアを自宅で実現。

欲しかった高機能美顔器を手頃価格で。毎日のセルフケアを格上げするアイテム。

5.UV&LEDネイルライト（ホワイト１色展開） 1,980円（税込2,178円）

LED18個を搭載し、60/80/99秒のタイマー機能付き。USB接続で手軽に使用できるコンパクトタイプ。

自宅でサロン級の仕上がり。セルフネイル派に嬉しい頼れる一台。

6.ネイルポリッシャー（ゴールド１色展開） 2,480円（税込2,728円）

5種類のアタッチメント付きで爪磨き・角質除去・メンテナンスに活躍。乾電池式で持ち運びも簡単。

これ1本でトータルケアが可能。セルフメンテナンスに強い味方。

7.コードレスレッグリラックス（ネイビー１色展開） 6,980円（税込7,678円）

エアー加圧と温熱機能を搭載。3段階モードで心地よい刺激を提供。充電式で最大90分使用可能、静音設計も嬉しいポイント。

立ち仕事やデスクワークで疲れた脚を癒し、リフレッシュできるリラックスアイテム。

8.アロマディフューザー（ブラック１色展開） 7,980円（税込8,778円）

香りを効率的に拡散する電動式。タイマー設定（30/60/90分）やミスト噴霧モードを搭載し、部屋全体を心地よい空間に。

シンプルでスタイリッシュなデザインが魅力。自宅やオフィスを癒しの空間に変える。

【安斉星来さんプロフィール】

安斉星来（アンザイ セイラ）

生年月日：2004年2月17日

出身地：神奈川県

『超無敵クラス』（日本テレビ）への出演をきっかけに話題に。多数のバラエティ番組に出演する傍ら、女性誌や広告・ファッションショーにモデルとして多数出演。

女優としても活躍の幅を広げ、出演作としてドラマ『100万回 言えばよかった』（TBS）、『トリリオンゲーム』（同）、『新空港占拠』（日本テレビ）、『海に眠るダイヤモンド』（TBS）『御上先生』（同）、『外道の歌』（DMM TV）、映画『赤羽骨子のボディガード』等。現在公開中の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』にも出演中。

※各商品につきましては、数量限定の入荷となります

※状況によって、購入制限、入場制限を設ける場合がございます。

各店舗へのお電話でのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い致します。

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社プラチナムプロダクション

担当：松岡怜（マツオカ レン）

mail：matsuoka@platinumpro.co.jp

電話：070-8995-6496

※プレスリリース記載の情報は、9/22現在の情報です。※内容は予告なしに変更されることがございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。