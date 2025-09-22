アイエスエフネットグループはWORLD CLEANUP DAYに参画し株式会社パソナグループと共同で清掃活動を行います

株式会社アイエスエフネット

アイエスエフネットグループ（本社：東京都港区、代表取締役：渡邉幸義）は、9月に開催される世界同時清掃活動イベント「WORLD CLEANUP DAY」に参画し、9月27日に株式会社パソナグループと共同で海岸の清掃活動を行います。

▲過去の清掃活動の様子◆株式会社パソナグループとの共同ボランティア

アイエスエフネットグループは「E&E（Employment & Environment）」を大義に掲げ、“次世代の働く環境の創造と限りある資源の有効活用”を目指し、環境保護や社会貢献に積極的に取り組んでいます。具体的には、IT関連製品の再利用やペーパーレス化の推進、省電力化などによる温室効果ガス削減を進めており、持続可能な社会の実現に向けた活動を継続しています。一方、パソナグループは「社会の問題点を解決する」という企業理念のもと、SDGsの達成を視野に入れた幅広い社会貢献活動を展開しています。



両グループはこれまで複数回にわたり共同ボランティア活動を実施し、定期的に海岸清掃やごみ回収を行ってきました。今年4月には、静岡県沼津市千本浜海岸での清掃活動を実施し、アイエスエフネットジョイ沼津事業所のメンバーも参加しました。当日は空き缶やペットボトルなどのごみを回収し、地域の環境保全に貢献しました。



今回のWORLD CLEANUP DAYの活動に参画することで、国際的な環境保全活動の一環として地域社会の持続的な発展と、安心して暮らせる街づくりを目指しています。今後も福祉や環境、地域社会への貢献を目指し、ボランティア活動を継続してまいります。

◆WORLD CLEANUP DAYについて

2008年、エストニアの若者9人の呼びかけから5万人以上のボランティアが参加し、5時間で1万トン以上の不法投棄ごみの除去に成功した「Let’s Do It 2008」に端を発し、人口の5%の参加を目指すクリーンアップ運動がヨーロッパ各国、そしてアフリカ、アジアへと広まりました。そして、2018年から世界各国で同じ日（9月第3土曜日）に地球を一斉にキレイにする「WORLD CLEANUP DAY」として実施されました。2024年には191ヶ国2300万人が参加し、WORLD CLEANUP DAYの活動を通じて推計で16.5万トン近くのごみが世界中で拾われました。

参考：WORLD CLEANUP DAY JAPAN公式ホームページ(https://worldcleanupday.jp/)

◆アイエスエフネットグループについて

アイエスエフネットグループは、グループ社員約2,700名が一体となり、「IT」と「障がい者支援」の2つの事業を柱に、国内および海外の多くのお客さまのビジネスを支えるITインフラサービスを提供しています。また、多様な方々がお互いを尊重し認め合い、ともに成長していくため、ダイバーシティとインクルージョンを掛け合わせた「ダイバーイン雇用」にも取り組み、雇用創出に尽力しています。

アイエスエフネットグループHP：https://www.isfnet.co.jp/

◆株式会社パソナグループについて

所在地：東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE

創業：1976年2月16日

代表者：代表取締役会長 CEO 若本博隆

事業内容：BPOソリューション（委託・請負）、エキスパートソリューション（人材派遣）、キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）、グローバルソリューション（海外人材サービス）、ライフソリューション（子育て支援事業・教育事業、介護事業、ライフサポート事業）、地方創生・観光ソリューション



