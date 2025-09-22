ものづくりワールド大阪2025にて『EMLink』の新機能（AIエージェント機能など）を展示いたします。

株式会社設備保全総合研究所

（株）設備保全総合研究所が提供する『EMLink』は、設備管理/アセット・マネジメントに特化したクラウドサービスとして、石油精製・化学・素材・医薬・食品等のプロセス製造業や重工業系製造業、インフラ関係事業者などを中心に、日本全国で導入が進んでおります。

2025年10月に開催されるものづくりワールド大阪2025にて、設備の保全ライフサイクルコスト可視化や、修繕・設備更新サイクルの最適化、現場業務の効率化に貢献するEMLinkの最新版機能を体験いただけます。

直近リリースしたAIエージェント機能「EMLink Intelligence」を公開いたします。



「EMLink Intelligence」は、パワフルな設備管理機能を有する『EMLink』に生成AIによる新機能を搭載したソリューションです。自然言語を使った対話型コミュニケーションにて、データの直感的な抽出や分析が可能となり、『EMLinkに尋ねる、示唆を得る』という新たなユーザー体験を提供しています。

- データをつなぎ、AIでひらめく。EMLinkが導く次の一手 -

■：参考リンク

弊社展示ブースについて

- EMLink Intelligence（AIエージェント機能）をリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000115057.html)- 生成AIは技術者不足を補えるのか？次世代の工場を支える新しい保全管理の形(https://note.com/emlabo/n/nfe04a6fb6e69)- 日時：2025年10月1日（水）～3日（金） 10:00～17:00- 場所：インテックス大阪- ブース番号：41-5- 対象のお客様- - 製造業様全般（特に石油、化学、素材、自動車部品など）- - インフラ施設管理事業（自治体設備、学校、上下水道、河川、橋梁、港湾、発電設備等）- - 商業施設管理事業- - 生成AIを活用した高度な設備管理・エージェント機能活用に関心がおありの方。

EMLinkについて

設備保全/アセット・マネジメントクラウド『EMLink』は、工場・インフラ向けの設備管理サービスで、コスト削減、リソース効率化、管理体制強化等を目的として石油精製・化学・素材・医薬・食品・自動車産業等の製造業やインフラ関係事業者などを中心に、日本全国で導入が進んでおります。

現場データと経営データを繋ぐ“製造現場のプラットフォーム型クラウド”としてAll-in-oneでの機能を有しておりながら、Basic Planで1工場・事業所あたり9.8万円/月（Basicプラン-50IDまで）とリーズナブルに導入可能なソリューションです。

【Basic Planに含まれる主な機能群】

- データ統合型設備台帳- 保全履歴・パフォーマンス分析- 保全計画策定・管理- 消耗品・資材管理- ワークフロー・コミュニケーション機能- 設備投資・維持コストマネジメント- スマート点検（iOSアプリ対応）- 高度なセキュリティ設定（二段階認証、IPアドレス制限等）

株式会社設備保全総合研究所について

当社は、プラント・工場向けのDXソリューションを提供しております。アセット・マネジメントクラウド「EMLink」の提供や各種コンサルティングサービスを通じて工場・インフラの保全活動における産業DX推進を目指しています。

- 代表者：相原 章吾（代表取締役CEO）- 所在地：東京都目黒区目黒本町3丁目18-16-武蔵小山Hillz 304- URL： https://em-labo.co.jp/- 『EMLink』製造業様への導入事例等：https://note.com/emlabo- 資金調達のお知らせ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000115057.html