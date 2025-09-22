Elith CEO＆CTO井上、AI BB Tokyo 2025に登壇

株式会社Elith

株式会社Elithは、2025年9月25日（水）に開催される 「AI BB Tokyo 2025」 にて、CEO＆CTO 井上顧基が登壇することをお知らせいたします。

本セッションでは、株式会社メロン CTO 本田崇人氏とともに、「研究技術の社会実装への挑戦――予測AIから始まるスタートアップのリアル」をテーマに議論を展開します。 アカデミア発の研究成果を社会に実装するプロセス、予測AIを軸にした事業化のリアル、そしてAIネイティブ世代のスタートアップが直面する可能性と課題について、多角的に語ります。

【開催概要】

■日時：2025年9月25日（水） 11:40～

■会場：MAGNET by SHIBUYA109（マグネットバイ渋谷109）7F, 5F

■入場料：有料（参加お申し込みはこちら(https://regist.vueloo.us/?act=Form&event_id=32)）

■イベント公式サイト：https://www.web3bb2025.pivot-tokyo.com/

【登壇者プロフィール】

本田 崇人 氏

株式会社メロン 取締役CTO

熊本大学大学院にて工学博士を取得。日本学術振興会特別研究員、大阪大学産業科学研究所特任助教を経て、東京大学発AIベンチャーJDSCに参画し、上場を経験。その後「株式会社メロン」を共同創業し、技術戦略やAIプロダクト開発をリード。国際会議KDDやICDMでの発表・受賞歴、国内外特許を多数取得。

井上 顧基

株式会社Elith 代表取締役 CEO&CTO

北陸先端科学技術大学院大学にて量子コンピュータの材料探索研究で修士号を取得。会社経営と並行して東北大学医学系研究科にて医学物理分野で医療AI研究に取り組む博士後期課程在籍中。研究成果は医学物理のトップカンファレンスAAPMで採択・発表。研究・事業両面でAIの社会実装を推進している。

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。

ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。

具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.co.jp/contact

■株式会社Elith

Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。

製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基

本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F

事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

会社概要 URL：https://elith.co.jp

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：contact@elith.co.jp

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。