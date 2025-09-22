HAI ROBOTICSが国際物流総合展2025で新製品「HaiPick Climb」を初公開

深圳市海柔创新科技有限公司

ケースハンドリングロボット（ACR，Automated Case-handling Mobile Robot）システムのパイオニアであるHAI ROBOTICSが、国際物流総合展にてHaiPick Climbを日本国内で初展示いたしました。

国際物流総合展は9月10日から12日まで東京ビッグサイトで開催されました。今回の展示会には、3日間で5万人を超える来場者が訪れ、国際市場における最先端の物流技術が数多く紹介されました。

HaiPick Climb（HPC）は、HaiClimber、ラック、コンテナ、ワークステーション、およびHaiQ倉庫管理プラットフォームで構成されています。すでに中国の有名スポーツウェアブランド「ANTA」の廊坊（中国華北地域）倉庫に導入されているHaiPick Climbは靴・アパレル、小売、ECなど幅広い業界で高い評価を得ているソリューションです。同倉庫には125台のHaiClimberと30台のオン・ロボット・ピッキングワークステーションを配置し、12万個の保管ロケーションも設置しており、空間利用率は99％、出庫効率も1時間あたり最大2400箱を処理が可能とある見込みです。HaiPick ClimbはANTAのサプライチェーンにおけるDX化を推進するひとつのマイルストーンになります。

HaiPick Climbの特徴：圧倒的な効率化で、ピッキングから出荷まで最短2分を実現

HaiPick Climbは、昇降アームを用いて片側ラックのガイドレールに接続しピッキング作業を自動化する最新型の物流システムです。従来のシステムと比較してラックとの接点を50％削減でき、機器メンテナンスの負担が軽減されています。また、ラックの設置精度や床の要求が軽減され、設置が簡素化されることで、導入期間が短縮され、迅速な稼働が実現できます。HaiClimberのコンパクトな本体は幅0.9メートルのラック間通路やラックの下部も自由に移動でき、垂直昇降速度は1m/秒、走行速度は最大4m/秒、そして保管高さは最大12mで高層空間を活用することができます。1,000平方メートル の倉庫ではオーダーを最短2分でラックからワークステーションまで搬送できます。一つのシステムあたりに、最大3,000台のロボットによる同時協働運転が可能であり、大規模かつ柔軟な運用を実現しています。柔軟な設計により倉庫環境の拡張などのご要望にも幅広く対応できるソリューションです。

新製品「HaiPick Climb」

シンプルなGTPソリューションによる高パフォーマンス：HaiQ倉庫管理プラットフォーム

HaiQプラットフォーム上で、ESS設備管理システムがロボット、ワークステーション、コンベアなどの設備資源をスケジューリングし管理を行い、アルゴリズムを活用することで、効率的なタスク実行を実現し、倉庫の回転率も向上できる。

ロボットは自律的にコンテナを運搬して作業ステーションに搬送できます。コンベアなどの設備を導入することなくスモールスタートを可能にし、現場のニーズに応じて配置を柔軟に変更が可能です。

国際総合物流展2025の会場では、HaiPick Climbと協働可能であるオン・ロボット・ピッキングワークステーションやバッファーラックワークステーションの展示を実施し、多くの引き合いを獲得しました。

会期中の様子（オン・ロボット・ピッキングワークステーション）バッファーラックワークステーション