JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』サービス開始半年を記念したイベントを開催！選んだ選手カード確定パックや選手サイン入りカードパックが登場！
グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、2025年9月25日(木)にサービス開始半年を迎えるJLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』につきまして、半年記念イベントを開催することを決定いたしました。選んだ選手カードが確定するパックやサイン入りカードが入手できるパックなどが登場する特別なイベントとなります。
JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』サービス開始半年を記念したイベントを開催！選んだ選手カード確定パックや選手サイン入りカードパックが登場！
■App Store、Google Play ストアで今すぐ無料ダウンロード！
https://app.adjust.com/1mtlaa6k
■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』とは
“集める・育てる・応援する” をメッセージとした、“女子プロゴルフがもっと好きになる” JLPGA初の公認ゲームアプリです。
140名以上の女子プロゴルファーが実名のデジタルカードをコレクション！
実際のトーナメントの順位を予想する「トーナメント予想」や、推し選手を応援カードで応援し、ランキングの上位にすることで新カードが実装される「応援」など、女子プロゴルフをもっと好きになるコンテンツが盛りだくさん！さらに、コレクションしたカードの中から育成したい選手を選んでJLPGAツアーのトップを目指すゲームモード「ヒロインズロード」も楽しめます。
■サービス開始半年を記念した特別なイベントを開催！
祝・半年記念！ハーフアニバーサリーイベント開催期間：
開催中 ～ 2025/10/13(月)13:59
祝・半年記念！ハーフアニバーサリーイベント開催期間
１．選手サイン入りカードが新登場！
➤サインカードパック
➤サインカードパックプレミアム(有償限定）
開催期間：2025/9/25(木) 14:00 ～ 2025/10/13(月)13:59
※画像はサインカードパックプレミアム(有償限定)です。
２．選んだ選手カードが必ず確定！
➤選べる★3確定 ヒロコレプレミアムパック(有償限定）
➤選べるSec★3確定 ヒロコレプレミアムパック(有償限定）
開催期間：開催中 ～ 2025/10/2(木)13:59
※画像は選べるSec★3確定 ヒロコレプレミアムパックです。
３．選んだSec★3選手カードの出現率がアップ！
➤応援ランキングパックプレミアム(有償限定）
➤ツアーコレクションパックプレミアム(有償限定）
開催期間：開催中 ～ 2025/10/6(月)13:59
※画像はツアーコレクションパックプレミアム(有償限定)です。
４．コイン購入時のおまけ増量！
➤おまけ増量コイン
開催期間：開催中 ～ 2025/10/13(月)13:59
５．応援ユーザーランキング上位入賞で限定カードをゲット！
➤半年記念シーズン
開催期間：開催中 ～ 2025/9/28(日)23:59
６．期間限定のログインボーナスやミッション！
➤ハーフアニバーサリーログインボーナス
➤ハーフアニバーサリーミッション
開催期間：開催中～ 2025/10/5(日)23:59
※画像はハーフアニバーサリーログインボーナスのものです。
■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』のゲーム機能はこちら！
『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』では、女子プロゴルファーの魅力的なワンシーンを収めたデジタルカードをコレクションしていくゲームです。実際のトーナメントの順位を予想する「トーナメント予想」や、推し選手を応援カードで応援し、ランキングの上位にすることで新カードが実装される「応援」など、女子プロゴルフをもっと好きになるコンテンツが盛りだくさん！さらに、コレクションしたカードの中から育成したい選手を選んでJLPGAツアーのトップを目指すゲームモード「ヒロインズロード」も楽しめます。
■基本情報
タイトル：『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』
ジャンル：スポーツ
対応OS：iOS / Android OS
配信開始日：2025年3月25日（火）
価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）
公式サイト：http://jlpgaherocolle.jp
公式X（旧Twitter）：https://x.com/heroinecolle
公式Instagram： https://www.instagram.com/heroinecolle
公式LINE : https://lin.ee/0yNlpsp
情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。
(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.
(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd All right reserved
※ゲーム画面は開発中のものです。登場選手、写真、デザインなど変更になる可能性があります。
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）について
法人名：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
所在地：東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル6階
設立年：1967年
URL： https://www.lpga.or.jp/
グラビティゲームアライズ株式会社について
会社名：グラビティゲームアライズ株式会社
（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）
所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F
設立：2019年7月1日
URL：https://gravityga.jp/