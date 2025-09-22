JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』サービス開始半年を記念したイベントを開催！選んだ選手カード確定パックや選手サイン入りカードパックが登場！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、2025年9月25日(木)にサービス開始半年を迎えるJLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』につきまして、半年記念イベントを開催することを決定いたしました。選んだ選手カードが確定するパックやサイン入りカードが入手できるパックなどが登場する特別なイベントとなります。





■App Store、Google Play ストアで今すぐ無料ダウンロード！

https://app.adjust.com/1mtlaa6k




■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』とは

“集める・育てる・応援する” をメッセージとした、“女子プロゴルフがもっと好きになる” JLPGA初の公認ゲームアプリです。


140名以上の女子プロゴルファーが実名のデジタルカードをコレクション！


実際のトーナメントの順位を予想する「トーナメント予想」や、推し選手を応援カードで応援し、ランキングの上位にすることで新カードが実装される「応援」など、女子プロゴルフをもっと好きになるコンテンツが盛りだくさん！さらに、コレクションしたカードの中から育成したい選手を選んでJLPGAツアーのトップを目指すゲームモード「ヒロインズロード」も楽しめます。




■サービス開始半年を記念した特別なイベントを開催！

祝・半年記念！ハーフアニバーサリーイベント開催期間：


開催中 ～ 2025/10/13(月)13:59




１．選手サイン入りカードが新登場！


➤サインカードパック


➤サインカードパックプレミアム(有償限定）


開催期間：2025/9/25(木) 14:00 ～ 2025/10/13(月)13:59



※画像はサインカードパックプレミアム(有償限定)です。


２．選んだ選手カードが必ず確定！


➤選べる★3確定　ヒロコレプレミアムパック(有償限定）


➤選べるSec★3確定　ヒロコレプレミアムパック(有償限定）


開催期間：開催中 ～ 2025/10/2(木)13:59



※画像は選べるSec★3確定　ヒロコレプレミアムパックです。


３．選んだSec★3選手カードの出現率がアップ！


➤応援ランキングパックプレミアム(有償限定）


➤ツアーコレクションパックプレミアム(有償限定）


開催期間：開催中 ～ 2025/10/6(月)13:59



※画像はツアーコレクションパックプレミアム(有償限定)です。


４．コイン購入時のおまけ増量！


➤おまけ増量コイン


開催期間：開催中 ～ 2025/10/13(月)13:59





５．応援ユーザーランキング上位入賞で限定カードをゲット！


➤半年記念シーズン


開催期間：開催中 ～ 2025/9/28(日)23:59






６．期間限定のログインボーナスやミッション！


➤ハーフアニバーサリーログインボーナス


➤ハーフアニバーサリーミッション


開催期間：開催中～ 2025/10/5(日)23:59




※画像はハーフアニバーサリーログインボーナスのものです。



■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』のゲーム機能はこちら！

■基本情報

タイトル：『女子プロゴルフ　ヒロインコレクション』


ジャンル：スポーツ


対応OS：iOS / Android OS


配信開始日：2025年3月25日（火）


価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）


公式サイト：http://jlpgaherocolle.jp


公式X（旧Twitter）：https://x.com/heroinecolle


公式Instagram： https://www.instagram.com/heroinecolle


公式LINE : https://lin.ee/0yNlpsp







情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。


(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.


(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd All right reserved




※ゲーム画面は開発中のものです。登場選手、写真、デザインなど変更になる可能性があります。




日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）について


法人名：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会


所在地：東京都港区西新橋1-15-4　銀泉西新橋ビル6階


設立年：1967年


URL： https://www.lpga.or.jp/







グラビティゲームアライズ株式会社について


会社名：グラビティゲームアライズ株式会社


（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）


所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F


設立：2019年7月1日


URL：https://gravityga.jp/