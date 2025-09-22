JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』サービス開始半年を記念したイベントを開催！選んだ選手カード確定パックや選手サイン入りカードパックが登場！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、2025年9月25日(木)にサービス開始半年を迎えるJLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』につきまして、半年記念イベントを開催することを決定いたしました。選んだ選手カードが確定するパックやサイン入りカードが入手できるパックなどが登場する特別なイベントとなります。

https://app.adjust.com/1mtlaa6k

■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』とは

“集める・育てる・応援する” をメッセージとした、“女子プロゴルフがもっと好きになる” JLPGA初の公認ゲームアプリです。

140名以上の女子プロゴルファーが実名のデジタルカードをコレクション！

実際のトーナメントの順位を予想する「トーナメント予想」や、推し選手を応援カードで応援し、ランキングの上位にすることで新カードが実装される「応援」など、女子プロゴルフをもっと好きになるコンテンツが盛りだくさん！さらに、コレクションしたカードの中から育成したい選手を選んでJLPGAツアーのトップを目指すゲームモード「ヒロインズロード」も楽しめます。

■サービス開始半年を記念した特別なイベントを開催！

祝・半年記念！ハーフアニバーサリーイベント開催期間：

開催中 ～ 2025/10/13(月)13:59

１．選手サイン入りカードが新登場！

➤サインカードパック

➤サインカードパックプレミアム(有償限定）

開催期間：2025/9/25(木) 14:00 ～ 2025/10/13(月)13:59

※画像はサインカードパックプレミアム(有償限定)です。

２．選んだ選手カードが必ず確定！

➤選べる★3確定 ヒロコレプレミアムパック(有償限定）

➤選べるSec★3確定 ヒロコレプレミアムパック(有償限定）

開催期間：開催中 ～ 2025/10/2(木)13:59

※画像は選べるSec★3確定 ヒロコレプレミアムパックです。

３．選んだSec★3選手カードの出現率がアップ！

➤応援ランキングパックプレミアム(有償限定）

➤ツアーコレクションパックプレミアム(有償限定）

開催期間：開催中 ～ 2025/10/6(月)13:59

※画像はツアーコレクションパックプレミアム(有償限定)です。

４．コイン購入時のおまけ増量！

➤おまけ増量コイン

開催期間：開催中 ～ 2025/10/13(月)13:59

５．応援ユーザーランキング上位入賞で限定カードをゲット！

➤半年記念シーズン

開催期間：開催中 ～ 2025/9/28(日)23:59

６．期間限定のログインボーナスやミッション！

➤ハーフアニバーサリーログインボーナス

➤ハーフアニバーサリーミッション

開催期間：開催中～ 2025/10/5(日)23:59

※画像はハーフアニバーサリーログインボーナスのものです。

■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』のゲーム機能はこちら！

■基本情報

タイトル：『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』

ジャンル：スポーツ

対応OS：iOS / Android OS

配信開始日：2025年3月25日（火）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

公式サイト：http://jlpgaherocolle.jp

公式X（旧Twitter）：https://x.com/heroinecolle

公式Instagram： https://www.instagram.com/heroinecolle

公式LINE : https://lin.ee/0yNlpsp

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd All right reserved

※ゲーム画面は開発中のものです。登場選手、写真、デザインなど変更になる可能性があります。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）について

法人名：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

所在地：東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル6階

設立年：1967年

URL： https://www.lpga.or.jp/

グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

URL：https://gravityga.jp/