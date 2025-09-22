『イオンサステナキャンパス2025 MYボトルデザインコンテスト授賞式』 ココリコ田中直樹＆南海キャンディーズしずちゃんも、 メッセージ性のあるデザインの数々を絶賛



環境問題への取り組みの一つとして、イオングループと環境省が実施している「イオンサステナキャンパス2025 MYボトルデザインコンテスト」。全国181店舗のイオンモールとイオンタウンで“いつでもどこへでも持ち歩きたくなる、ワクワクするようなマイボトル”のデザインが募集され、5回目となる今回は過去最高となる全18,015作品の応募があった。

2025年9月20日（土）、埼玉県のイオンレイクタウンkaze 光の広場で行われた授賞式には、生き物に詳しく、『図解 生き物が見ている世界』なども手がけたココリコの田中直樹、絵を描くのが得意で個展も開催する南海キャンディーズのしずちゃんが登場し、集まったオーディエンスの大きな拍手に笑顔で応える。

続いて行われたサステナブルクイズコーナーで出題されたのは、「ペットボトルはいつから飲料の容器として使われているか」、「2023年の1年間で出荷された飲みもの用のペットボトルの数とリサイクルされた割合」といった問題。田中としずちゃんは軽快なトークでクイズを盛り上げ、時にはオーディエンスにインタビューをしながら、楽しく環境問題を学べる雰囲気を作っていた。

授賞式では、環境大臣賞、イオンモール賞、イオン環境財団賞、イオンタウン賞、審査員賞が発表された。審査員を務めたのは、イオンモール株式会社 代表取締役社長・大野惠司、公益財団法人イオン環境財団 専務理事・山本百合子、イオンタウン株式会社 代表取締役社長・加藤久誠、環境省 地球環境局 脱炭素ライフスタイル推進室 室長・清水延彦。

受賞作品について、田中は「子どもの部も大人の部も、伝えたいメッセージが明確だ」しずちゃんは「みんな明るい絵で、気持ちも明るくなりますね」と評価する。二人は受賞者へのインタビューも行い、作品に込められた想いや受賞の喜びなどを聞いていた。

そして、今年の最優秀デザインである「環境大臣賞」は、子どもの部・坂 香里奈さん、大人の部・鳥越 瑠璃さんが受賞。気候変動をテーマにデザインを描いた坂さんは「嬉しいです」と挨拶し、完成したマイボトルを見たしずちゃんも「可愛いね」と笑顔で手渡していた。緑豊かな地球で暮らす人間と動物たちを描いた鳥越さんは「受賞にとても驚きましたが光栄です。子ども達が木や植物に親しむ中で自然を大切にする気持ちが育まれ、より良い地球になったらいいなという思いを込めました」と笑顔を見せる。審査員・清水延彦からは「坂さんはとても可愛らしいイラストで、環境問題に対する不安が子どもらしく描かれています。鳥越さんは地球を中心に動物を拝した構図、小さな木をみんなで見守る様子に、命や環境の循環を感じました」と選考の理由が語られた。

【環境大臣賞】

◼︎子どもの部

【環境大臣賞】子どもの部

◼︎大人の部

【環境大臣賞】大人の部

最後に、今回の授賞式について、田中は「全作品とても素晴らしくて、一つひとつの作品をじっくり見たいと思いました」、しずちゃんは「お子さんたちもいろいろなことを考えて描いているので、私は大人だけど全然考えていなかったなと。お子さんから学び、考えるきっかけをもらいました」と振り返った。

また、授賞式後には囲み取材が行われ、田中は「すごく素敵な授賞式に参加させていただいて嬉しかったし、勉強になりました」しずちゃんは「すごく小さい子もいて、こんなに小さい子も環境のことを考えているんだと驚きました」と振り返る。田中は「手前味噌になってしまうけど、僕らのコンビネーションも良かったですよね（笑）。昔から一緒にビーチクリーンなどに参加しているので、しずちゃんがいると安心感がある」と笑顔を見せ、しずちゃんも「（田中は）本当に優しくて、私がボケられなくても優しい空気で突っ込んでくれる」と頷いた。

マイボトルをデザインするなら？という質問には、田中が「確か2021年に受賞された方なんですが、小さな昆虫から大きな動物までみんな同じサイズで描かれていて、命の大きさは一緒というメッセージが込められていました。それにすごく感動したので、同じデザインで描きたいです」とボケてしずちゃんから突っ込まれる。しずちゃんの「ペットボトルに見せかけてマイボトルっていうデザインにしてみたい」というアイデアには、田中が「会話のフックになって面白いかも」と感心していた。

改めて今回環境大臣賞を受賞した作品のマイボトルを手に取った二人は、鳥越さんのデザインについて「みんなで地球を育てていこうというメッセージなのかな。一致団結しなきゃと感じました」と語り、坂さんのデザインは「冷やし中華始めましたをもじっているシニカルさが面白い」と称える。最後に、「こうした身近な部分から地球問題について考え、アクションを起こしてほしい」というメッセージを送ってくれた。

イベントHP：https://mybottle-designcontest.aeonmall.com