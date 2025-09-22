「SYFORME SUMIYOSHI III」誕生 、都心直結アクセスと潤いの住環境を兼ね備えた新築マンション

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、江東区住吉一丁目にて新築マンション「SYFORME SUMIYOSHI III（シーフォルム住吉III）」の販売を開始いたしました。本物件は2025年10月末に竣工予定、同年11月上旬より入居開始を予定しています。東京駅や日本橋駅、大手町駅など主要ビジネスエリアへ軽快にアクセスできる交通利便性と、江東区特有の高い定住意向やシングル世帯比率を背景に、安定した賃貸需要と将来的な資産価値が見込める投資用マンションです。

都心への軽快アクセスと豊かな生活環境

「SYFORME SUMIYOSHI III」は、住吉駅（徒歩6分）をはじめ、菊川駅や錦糸町駅も利用可能で、複数路線が利用できる交通利便性を備えています。東京駅や日本橋駅、神田駅、秋葉原駅へも気軽にアクセスでき、都心勤務や休日の外出に便利です。

一方で、住吉エリアは緑や水辺に恵まれ、下町の温かさも残る落ち着いた住環境が広がります。大型商業施設やグルメスポットも充実しており、日常生活の利便性と豊かさを兼ね備えています。

資産価値を支えるエリア特性

江東区は、東京23区の中でも公示地価が高い上昇率を示し、2022年以降の4年間で10万円以上の上昇が見られる地域です。加えて、住民の9割が「住み続けたい」と回答する高い定住意向（※江東区調査）、シングル世帯比率46.8%という地域特性から、安定した賃貸需要が見込まれます。

また、東京駅・大手町駅・日本橋駅周辺では大規模な再開発が進み、多くの企業が集積することで、さらなる賃貸需要拡大が期待されます。

デザインコンセプト

建物は鉄筋コンクリート造・地上8階建、全2２戸（管理事務室１戸含む）。外観はコンクリート打放しを基調とし、縦のラインを整えたシャープなデザインが特徴です。エントランスアプローチには斜めのラインを取り入れ、都市景観に映える洗練されたファサードを実現しました。住まう方に誇りと安心感をもたらすデザインを追求しています。

物件概要

名称：SYFORME SUMIYOSHI III（シーフォルム住吉III）

所在地：東京都江東区住吉一丁目28-15（地番）

東京都江東区住吉一丁目8-8（住居表示）

交通：

・東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄新宿線「住吉」駅 徒歩6分

・都営地下鉄新宿線「菊川」駅 徒歩7分

・JR中央・総武線、総武線快速・横須賀線「錦糸町」駅 徒歩15分（自転車5分）

・東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩15分（自転車5分）

敷地面積：226.17平方メートル （建築確認申請対象面積）

建築面積：148.92平方メートル

延床面積：892.40平方メートル

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上8階建

総戸数：22戸（管理事務室1戸含む）

販売戸数：21戸

間取り：1LDK（Aタイプ）、1DK（B・Cタイプ）

設計・監理：株式会社エム・エスデザイン

施工：エス・エー・エス建設株式会社

デザイン監修：株式会社ベイス

建築主・売主・管理会社：株式会社シーラ

竣工予定日：2025年10月末

引渡可能日：2025年10月末

入居予定日：2025年11月上旬

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,300,774,000円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪