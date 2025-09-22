【新潟医療福祉大学】テニス部 男子団体・女子団体ともに北信越制覇！男子3年連続、女子2年連続で「全日本大学対抗テニス王座決定試合」出場決定！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学：テニス部は、9月13日（土）～15日（月）に富山県常願寺公園コートほかにて開催された「令和7年度北信越大学対抗テニス王座決定試合」に出場しました。男子団体、女子団体ともに優勝を果たし、男子は3年連続、女子は2年連続の北信越制覇となりました。 この結果、10月22日（水）より愛媛県総合運動公園テニスコートにて開催される、大学テニスの日本一を決定する「全日本大学対抗テニス王座決定試合」への出場が決定いたしました。

全日本大学対抗テニス王座決定試合の詳細につきましては、下記の通りとなります。

【2025年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合】

日程：2025年10月22日（水）～

会場：愛媛県総合運動公園テニスコート



【選手・監督コメント】

女子主将 吉田真彩（医療情報管理学科3年） 市立太田高等学校出身

2年連続で全国の舞台で戦えることを誇りに思います。これまで支えてくださった仲間や指導者、保護者の方への感謝を胸に、最後の一球まで諦めず全力で戦います。

男子主将 高島涼太郎（健康スポーツ学科3年） 北陸高等学校出身

小宮先生、西海監督、保護者、応援組の力もあり全勝優勝そして 3連覇、2年連続での男女アベック優勝を達成でき、最高の結果で終えることができました。全国王座でも会場を盛り上げ、北信越代表として頑張ります。

監督 西海幸頼

令和7年度北信越大学対抗テニス王座決定試合において、男子3連覇、女子2連覇を達成し、2連連続のアベック優勝ができました。チーム目標の優勝に向けて、全員が努力した結果だと感じています。越中部長をはじめテニス部スタッフ、小宮トレーナーのケア、遠方から応援に来ていただいた保護者の方などが選手の大きな支えとなり、素晴らしいパフォーマンスをしてくれました。

インカレで自信がついた試合・経験などがあり、全国王座に向けて更なる活躍ができると信じています。皆様の応援をよろしくお願いいたします。

【新潟医療福祉大学テニス部】 https://www.nuhw.ac.jp/campuslife/sports/tabletennis/(https://www.nuhw.ac.jp/campuslife/sports/tabletennis/)

強化指定クラブとして活動するテニス部は、学業とテニスを両立し、大学生活4年間を有意義に過ごせるよう取り組んでいます。自己管理能力を備え、地域に貢献できる選手・指導者・サポーターの育成を目指しています。チーム目標には「全日本大学対抗テニス王座決定試合への出場」を掲げ、また個々の目標である「インカレ出場」の実現に向けて、日々練習に励んでいます。

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/(https://www.nuhw.ac.jp/)

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

>>新潟医療福祉大学の詳細はこちら

https://www.nuhw.ac.jp/

>>テニス部の詳細はこちら

https://www.nuhw.ac.jp/campuslife/sports/tennis/

>>強化指定クラブの詳細はこちら

https://www.nuhw.ac.jp/sport/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/