［京都精華大学］京都精華大学芸術学部4年生の学生有志によるグループ展「おいでよ、Home（Come over, Home）」が、キャンパス内の京都精華大学ギャラリーTerra-Sで開催

学校法人京都精華大学

京都精華大学（所在地：京都市左京区、学長：澤田昌人）芸術学部4年生の学生有志9名によるグループ展「おいでよ、Home（Come over, Home）」を、本学キャンパスのギャラリーTerra-Sで開催します。

「京都精華大学ギャラリーTerra-S」は、京都精華大学が運営する大学ギャラリーです。企画展や、在学生や卒業生および教職員による申請展などを開催し、学内のみならず広く一般の方にも公開しています。

芸術は特別な場所や遠い世界にあるものではなく、実は私たちの日常生活に静かに寄り添っています。本展「おいでよ、Home（Come over, Home）」は、そんな芸術のあり方を感じてもらう展覧会です。

会場では、ホワイトキューブの中に「家」を再現します。リビングや寝室、キッチン、ドレッシングルームなど、家のさまざまな空間をテーマに、9人のアーティストがそれぞれの感性で空間をデザインし、作品を展示します。この展覧会では、作品はただ飾られるだけのオブジェではありません。アートが空間全体に溶け込み、空気のように流れ、見る人と作品、そして人と人とをつなげる役割を果たします。

「芸術はどこにあるのだろう？」「芸術って何だろう？」

そんな質問を投げかけながら、本展は、芸術が日常の中にすでに存在していることを感じられる場を提供します。ぜひ、特別な「Home」を体験しにお越しください。

グループ展「おいでよ、Home（Come over, Home）」

開催期間：2025年10月3日（金）～10月11日（土）

休 場 日：なし

開催時間：11:00～18:00

開催会場：京都精華大学 ギャラリーTerra-S

〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137

京都精華大学 明窓館3階

出 展 者：芸術学部4年生 学生有志

主 催：おいでよ、Home実行委員会

入 場 料：無料

Webサイト：https://www.kyoto-seika.ac.jp/event/2025/0922_1.html

京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



【名称】京都精華大学

【学長】澤田 昌人

【所在地】京都市左京区岩倉木野町137

【最寄り駅】

（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分

（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ

【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/

【Twitter】https://twitter.com/seika_sekai

【学部】人文学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部

【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科