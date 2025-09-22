【9/25　2社共催オンラインセミナー開催】「運用型広告」で社員もアルバイトも効率採用！知るべき2つのポイントとは

株式会社Matchbox Technologies

株式会社Matchbox Technologies（本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役社長：佐藤 洋彰、以下当社）は、企業や自治体が簡単に独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日・数時間単位での柔軟な働き方を実現するクラウド型システム「matchbox（マッチボックス）」を提供しています。

当社は9月25日（木）12:00～13:00に、株式会社ネオキャリアと共同で、「運用型広告」による効率的な採用手法に特化したオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、「【ブーム到来】『運用型広告』で社員もアルバイトも効率採用！知るべき2つのポイント解説」と題し、SNS広告でアルバイトやスキマバイトを直接採用する手法、オウンドメディアの効果的な活用方法、複数媒体を組み合わせた効率的な採用方法など、「運用型広告」で効率的かつ戦略的に採用を進めていくためのノウハウや事例をご紹介します。

■セミナー概要

参加申込はこちら :https://www.neo-career.co.jp/humanresource/seminar/om0925/?organizationId=2307

人手不足がますます深刻化する現在、従来の求人媒体掲載だけでは十分な人材を獲得できない時代になっています。加えて、多くの企業が採用コストの高騰に直面しています。応募単価の改善に注力しているものの結果的に採用コストが下がらず、効率的かつ戦略的な採用手法を求めている担当者が多いのではないでしょうか。そのようななか、今注目されているのが「運用型広告」です。

本セミナーでは、「運用型広告」についての具体的なノウハウと事例を交えながら、明日から実践できるアプローチをご紹介します。

従来の採用手法に課題を感じている方、新しい手法を取り入れて採用力を強化したい方にとって、必ずお役立ていただける内容です。ぜひご参加ください。

■このセミナーでわかること

・SNS広告でアルバイトやスキマバイトを直接採用する手法

・オウンドメディアの効果的な活用方法

・複数媒体を組み合わせた効率的な採用方法 など

■こんな方におすすめ

・求人媒体に掲載しても応募が集まらず、母集団形成に悩んでいる方

・採用費用の増加により、予算を圧迫している方

・オウンドメディアを運用しているものの、成果が思うように出ていない方

・SNS広告やスキマバイト採用など新しい手法に関心はあるが、どこから始めればよいか分からない方

・複数の媒体をどう組み合わせれば効率的に運用できるのか知りたい方

■開催概要

・日 時：2025年9月25日（木）12:00～13:00

・場 所：オンライン（Zoom）

・参加費：無料

・参加方法：以下の専用サイトよりお申込みください。

https://www.neo-career.co.jp/humanresource/seminar/om0925/?organizationId=2307

■プログラム

《構成》

・オープニング（5分）

・各社セッション（35分）

株式会社Matchbox Technologies：SNS広告でアルバイト／スキマバイトを直接採用する簡単手法

株式会社ネオキャリア：オウンドメディアを「面」でアプローチすることの重要性

・ディスカッション（15分）

テーマ：採用単価はなぜ重要？

・質疑応答（5分）

■登壇者紹介

株式会社ネオキャリア

オウンドメディアリクルーティング西日本事業部 事業部長

竹中 花菜 氏

2016年新卒でネオキャリア入社。 新卒紹介で約4年半、キャリアアドバイザーと法人営業を経験。2020年よりアルバイト採用の求人広告領域へ異動し、コロナ禍の影響もあり中途採用と兼務。 西日本エリア責任者を経て、2023年よりオウンドメディアリクルーティング西日本責任者として雇用形態を問わず採用課題解決に従事。

株式会社Matchbox Technologies

matchbox事業本部 セールススペシャリスト

中村 命

食品包装資材等の専門商社にて13年間、スーパーマーケットや食品製造業を中心に営業を担当し、現場の効率化や商品開発支援など、顧客の課題解決に寄り添いながら実績を積む。2024年10月より現職。現在はエンタープライズ領域において、小売業界を中心とした営業活動を展開し、事業の発展に貢献している。

私たちマッチボックステクノロジーズは、デジタル技術を活用し、「誰もが柔軟に働ける社会」の実現をめざしてまいります。

「matchbox（マッチボックス）」について

「マッチボックス」は、スポットワークの管理内製化を可能にするセルフソーシング(R)︎型のHRプロダクトです。現役従業員に加え、アルムナイ（退職者）や登録制アルバイト、一度雇用したスポットワーカーなどを、企業に合わせて開発したシステム内にメンバー登録することで、自社独自の人材プールを構築し、採用にかかる時間やコストを大幅に削減します。また、採用から給与労務までの全ての工程を、システムを通じて簡単に一元管理することができるため、業務の効率化にも最適です。事業所側が信頼できる人材を選定することを可能としたほか、求職者側への配慮として休業手当の自動支給や企業への与信調査などを行うなど、企業側と働き手の双方に対してフェアで安全なサービスをめざしております。マッチボックスは、企業と働き手の信頼関係をベースとしたコミュニティの構築により、あらゆる人が柔軟に働ける環境を実現させています。

「マッチボックス」サービスページ：https://business.matchbox.jp

「Matchbox Technologies」について

私たちは、「雇用主も従業員も無理なく、自分らしく働けるセカイ」の実現をめざし、「企業の柔軟な職場環境づくりを、テクノロジーで実現する」というミッションのもと、企業や地方自治体の抱える人材課題の解決を支援しております。2020年から、企業や地方自治体が簡単に独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日・数時間単位での柔軟な働き方を実現できるクラウド型システム「matchbox」の展開を開始し、これまでに10,846の事業所に導入しています。また、新潟県や大阪府をはじめとする9府県58市町村に、自治体独自のスポットワークプラットフォームとして提供しています。私たちは、資本力の差による競争に巻き込まれるのではなく、本来注力すべき「社会課題の解決」に注力し続けたいという思いから、知財戦略を重視しています。現在、スポットワークおよびセルフソーシングに関する特許を国内外に40件以上出願しており、基本特許を含む16件の特許を取得済みです。私たちは、スポットワークの柔軟性と信頼できる人材コミュニティの構築を両立させる新しい働き方のスタンダードを世の中に広く伝えていき、またその第一人者として、今後ともコンプライアンスを遵守した安心安全なサービスの研究開発を進め、社会課題の解決に努めてまいります。

企業ページ：https://www.matchboxtech.co.jp/about-us

「マッチボックス」関連ニュースレター：https://b.mxbx.jp/matchbox_newsletter_ss