由布院駅「開業100周年記念イベント」ダイジェスト公開　JR九州公式YouTube「めだまちゃんねる」で配信中

九州旅客鉄道株式会社

「由布院駅」は、１９２５年７月２９日（大正１４年）に「北由布駅」という駅名で開業し、２０２５年７月２９日（火）に開業から１００年を迎えました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yr9koinGikQ ]

由布院駅のシルエットと由布院駅正面に望む由布岳、 久大本線の路線の特徴でもある一六曲がりを表現し、 ☆マークは由布院駅の場所を表しています。

100周年を迎えるにあたって、「由布院駅」開業１００周年記念ロゴマークの作成や特急「ゆふいんの森」号へのラッピングを行うなど、たくさんのお客さまが由布院へ足を運んでいただけるよう取り組んでまいります。

由布院駅とともに歴史を歩んできた、久大本線を運行する特急「ゆふいんの森（III世）」号の１編成に、「由布院駅」開業１００周年記念ロゴマークのラッピングを行います。

・ 運行期間：２０２５年７月２９日 ～ ２０２５年９月１５日まで

・ 使用車両：キハ７２系５両 ゆふいんの森III世

・ 運行区間：博多～由布院 ※ 車両運用の関係等で運行期間は変更となる場合がございます。

１号車、３号車、５号車の乗降口付近にロゴマークのラッピングを行います。

車両との記念撮影等をお楽しみください。

皆さまのご乗車をお待ちしております♪