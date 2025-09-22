マウスピース矯正治療 3名様限定モニター募集開始のお知らせ！
マウスピース矯正治療のモニター募集開始のお知らせ！創設78年を迎える医療法人財団興学会(所在地：東京都千代田区、理事長：白井 清士)が運営する新橋歯科医科診療所、赤坂歯科診療所、青山歯科診療所の3院で、「ディズニー公式公認製品シリーズ」AIテクノロジーと光加速で矯正期間を半分以下に短縮する信頼のマウスピース矯正治療費が半額になるモニターを3名様限定で募集します。
モニター応募条件
YouTube、SNS配信での顔出し、症例公開、インタビューなどにご対応いただける方が対象となります。
※定員になり次第モニター募集は終了になります。また、キャンペーンについては、予告なく終了する場合がありますので、予めご了承くださいますようお願いたします。
マウスピース矯正治療「半額」モニター
▼モニターのご応募は下記の公式LINEからお申込みください。
ID：@kougakukai
https://lin.ee/FGKjjWM
▼マウスピース矯正治療の詳細情報はこちら
https://www.kougakukai.com/chiryou/smartee/
成人だけではなくお子様もOK
従来の方法では成し得なかった新しいマウスピース矯正として、一線を画す存在として位置づけられます。
日中は昼用ライナーを装着し、夜間は夜用アライナー（Smartee αシリーズ）を装着することで、強力な強制力を生み出し、さらに光加速装置を利用することにより、通常の矯正期間の半分以下の期間で治療を終わらせることが可能です。
お子様から大人の方まで、幅広い年齢層に適した柔軟な治療計画を提供できることも大きな特長です。大人はもちろん、成長過程にある子どもたちの歯列矯正にも非常に適しています。
当院には歯科医師全体の約2.5%しかいない「矯正認定医」が在籍しています！
AIテクノロジーと光加速で矯正期間を半分以下に短縮する信頼のマウスピース矯正
AIテクノロジーと光加速により通常の矯正期間を半分以下の日数に短縮可能！
AIによる最適化された治療計画で歯の動きを予測し、効率的な治療計画を立案し、無駄なステップを減らし、治療期間を短縮します。
スマートフォンで口腔内を撮影し、AIと歯科医が治療の進行状況を確認して、通院回数を大幅に削減します。
夜間は夜用アライナー（Smartee αシリーズ）＋光加速矯正装置(ヒーリング)
さらに、当院のマウスピース矯正は、光加速矯正装置(ヒーリング)を使用することにより、『光の力』を利用して矯正治療の補助装置（加速装置）として、夜間は夜用アライナー（Smartee αシリーズ）と組み合わせ「治療期間の大幅な短縮（半分以下の日数に短縮）」と「矯正による痛みの軽減」を可能にします。例えば、矯正期間が2年必要な場合には、1年間で治療を終えることができます。
※短縮期間は個人差があります。
矯正治療スペシャリスト 日本矯正歯科学会認定医 取得医師｜審美ルミネアーズ認定指導医・専門医が在籍
林 澄令 Hayashi Sumire 日本矯正歯科学会「認定医」
矯正と噛み合わせの治療を専門として歯科医療に携わっております。お口元は顔の印象を大きく左右します。美しい笑顔、きれいな歯並びと健全な噛み合わせを作るため尽力しゴールデンデンタルプロポーション（歯列黄金比）に基づいた患者様に喜んで項ける最高の笑顔を目指し治療を致します。
白井 良周 Shirai Yoshihiro インビザライン「プラチナエリートプロバイダー」
当院の歯科医師の白井良周がインビザラインプラチナエリートステータスドクターに認定されました。患者様に寄り添って、口元の美しさを最大限に引き出せるよう、最適な治療法をご提案いたします。
織田 秀樹 Oda Hideki 審美ルミネアーズ「認定専門医」
科学的な根拠に基づいて、優しく安心安全な治療かつ最大限に歯を残すような治療を提供したいと考えており、正確な診断と技術力の研鑽を怠らない様に心がけています。充実した生活を送るためにも食べ物を自分の歯でしっかりと噛むことができるということはとても大切なことだと思います。分かりやすくお口の状況を伝え、患者様一人一人にとって、より最適な診療を心掛けております。
小野 宇宙 Ono Uchu 審美ルミネアーズ「認定専門医」
審美施術に力を入れており、とくにセラミックを得意としています。当院おすすめのルミネアーズは、歯の表面に非常に薄いセラミックを貼り付ける施術です。歯をほとんど削らずに美しい歯並びと色を手に入れられますよ。ルミネアーズはアメリカでは、一般に広く信頼されているハイエンドの審美治療です。高度な技術が要求されるため日本ではまだまだ広がっていません。
▼モニター施術内容
施術名：プレシジョン矯正（スマーティー）
施術の説明：スマーティーと光加速装置を使用してマウスピース矯正治療を行います。
施術のリスク：虫歯・歯周病のリスク、口内炎や歯肉退縮、装置の紛失や破損による治療期間の延長、顎関節症のリスクなどがあります。
半額モニター価格：大人550,000円（税込）～ 子ども：385,000円（税込）～
※保険対象外治療となります。
※各治療期間・治療費は患者様の状況に応じて変わります。
※相談料、検査料、調整料、オプション料等は含みません。
■診療所概要
診療所名：新橋歯科医科診療所
所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階
アクセス：JR線「新橋」駅 徒歩3分
診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30
定休日：祝日
新橋歯科医科診療所URL：https://shinbashishika.com/
▼お問い合わせおよび予約はこちら
新橋歯科医科診療所：https://shinbashishika.com/contact/reserve/
JR新橋駅 徒歩3分 新橋プラザビル2F
診療所名：赤坂歯科診療所
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-18 オービス赤坂1F
アクセス：東京メトロ「赤坂」駅 徒歩3分
診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30
定休日：日曜・祝日
▼お問い合わせおよび予約はこちら
赤坂歯科診療所：https://www.akasakashika.com/contact/
診療所名：青山歯科診療所
所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE B1
アクセス：東京メトロ「外苑前」駅直結 徒歩1分
診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30
定休日：日曜・祝日
▼お問い合わせおよび予約はこちら
青山歯科診療所：https://www.aoyamashika.jp/contact/
■会社概要
商号 ： 医療法人財団興学会
代表者 ： 白井 清士
所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階
設立 ： 1947年（昭和22年）6月
事業内容 ： 最先端歯科医療、美容医療
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
医療法人財団興学会
TEL：03-3526-3031