ビジネス映像メディア「PIVOT」にて、当社のTikTok Shop成功事例が紹介されました

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本守、以下、「当社」）は、このたびビジネス映像メディア「PIVOT」にて、当社のTikTok Shopを活用したEC事業の取り組みについて紹介されましたことをお知らせいたします。

今回の特集では、「TikTok Shop ECが切り拓くマーケ最前線」をテーマに、当社が実際に達成した短時間での爆発的な売上事例を深掘りしています。3,300万人超のユーザーを抱えるTikTokの巨大なプラットフォームをいかに活用し、短時間で成果を出したのか、その裏側にある戦略とノウハウを公開しています。

番組には、当社ソーシャルコマース事業本部 本部長 兼 グループ会社の株式会社ピースユー、株式会社ピースクリエイションの代表取締役である藤瀬 公耀が出演。これまでのECモールとは一線を画すライブコマースの魅力や、ユーザーに直接響くコンテンツ戦略、そして日本のEC市場におけるTikTok Shopの可能性について語っています。EC事業者様やメーカー・ブランドのマーケティング担当者様にとって、新たな販売チャネルのヒントとなる内容です。

公開された動画は、下記URLよりご視聴いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=8WvolHDwRWU

- 番組名 ：PIVOT「&questions」- 公開日 ：2025年9月20日（土）- タイトル：【TikTok Shop 日本での成功法則を徹底解説】2時間で1,000個売れた秘密/TikTokは月間利用者数3,300万人を抱える巨大ショッピングモール/日本でライブコマースが人気の理由- 出演者 ：株式会社いつも ソーシャルコマース事業本部 本部長 兼 グループ会社：株式会社ピースユー、株式会社ピースクリエイション 代表取締役 藤瀬 公耀【本件に関するお問い合わせ先】

